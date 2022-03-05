香港邮局排队熄灯 公交路线悄然停驶

抢购风潮

香港一连数日超市药房抢购风潮，似已暂止，但不是没人去抢购，而是超市食品和药房药物，多数无力补货，货架空空如也，还有超市和连锁药房宣布，实施一人五件的限购安排。

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在抢购风潮稍息之际，香港悄然出现熄灯停摆的景象，4日更成典型的转捩之日。

3月4日星期五，香港邮政宣布，由于有邮务人员确诊新型冠状病毒，香港邮政总局当日关闭。香港邮政总局位于港岛中环康乐广场，那座现代主义风格的建筑中，不仅有香港最大的邮局，香港邮政署其实也在楼上办公。

不仅香港邮政总局这天熄灯，连日来香港各地的邮局排著队熄灯关门，尖沙咀邮政局、屯门中央邮政局宣布关闭至3月5日。柴湾邮政局、长发邮政局、沙田第一城邮政局、坚尼地城邮政局、东九龙邮政局、梅窝邮政局、沙田中央邮政局和大兴邮政局，则需关闭至7日。

一座城市邮政停不得，署方说已安排所有相邮务人员接受病毒测试，并按照卫生署衞生防护中心的指引，为局内所有设施及邮件进行彻底清洁消毒，然后再点灯开门。

邮局暂时熄灯的同时，公共交通也在悄然停摆。香港的港铁，是全球最繁忙的集体运干系统之一。但连日来港铁职员不断确诊，开始影响到港铁的运营，暂时是车次排得间隔加大，情况严重时将关闭部分站点。

香港铁路工会联合会主席林伟强说，计及已感染新冠病毒及需要隔离的员工，港铁至今有约2500人缺勤，占整体员工约2成，服务受影响的重灾区是屯马线，每日约有十多轮列车，因车长不足而未能行驶，相信情况只会愈来愈严重；车厂方面，部分维修组别只剩6成工作能力。

情况更严重的是地面的公车，香港运输署已批准5家巴士公司，由3月4日起至16日，暂停104条公车路线，停运近七分之一。

香港汽车交通运输业总工会九巴分会副主任黎兆聪说，前线员工每日上班如“打仗”，他与家人亦感焦虑。他所在的九巴公司确诊人数本周内日日上升，车厂电器部20多人全部确诊，为数不少的巴士未能维修，会令更多巴士停驶。

疫情不断恶化，各线熄灯停摆，香港有团体调查说，超过3成半受访者指受疫情影响“手停口停”，即没了工作没了饭吃。当中逾1成6受访者更失业或停工超过1年或以上，另超过6成受访者对就业前景不乐观。

// 香港疫情大爆发，导致各地超市大缺货，图为一名妇女走过一家超市空荡荡的货架和冰柜。