中国人大：习近平参加了内蒙团审议讨论

中国/两会

中共总书记习近平昨天参加全国人大内蒙古代表团审议时强调，要“铸牢中华民族共同体意识”，要求内蒙古“正确处理中华文化和本民族文化的关系”。习近平在2018年1月获选为内蒙古自治区的第13届全国人大代表，今年是连续第5年参加内蒙古代表团审议。没有消息提及习近平是否对内蒙古语言教育发出新指示。

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据新华社消息说，习近平5日参加13届全国人大5次会议内蒙古代表团审议时说，中国是统一的多民族国家，把铸牢中华民族共同体意识作为中共的民族工作主线，是着眼于“维护中华民族大团结、实现中华民族伟大复兴中国梦”作出的重大决策。

据习近平说，各族干部要自觉从党和国家工作大局、从中华民族整体利益的高度想问题，要把铸牢中华民族共同体意识的工作要求贯彻落实到全区历史文化宣传教育、公共文化设施建设、城市标志性建筑建设、旅游景观陈列等相关方面，正确处理中华文化和本民族文化的关系，为铸牢中华民族共同体意识夯实思想文化基础。

他指出，内蒙古是边疆民族地区，在维护民族团结和边疆安宁上担负着重大责任。

据中央社说，2020年9月，内蒙古官方要求当地少数民族学校以汉语而非蒙古语教授核心课程，引发蒙民不满，忧心新课程将抹杀少数民族文化，引发当地罕见的抗议与罢课活动。隔年3月，习近平参加全国人大内蒙古代表团审议时，要求推广普及“国家通用语言文字（汉语汉字）”、全面推行“国家统编教材”，深入展开“中华民族共同体意识教育”。