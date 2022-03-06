中国呼吁俄罗斯和乌克兰直接谈判

中国/乌克兰/俄罗斯/美国

根据一份中国官方声明，中国外交部长王毅星期六在与美国国务卿布林肯的电话交谈中，中国呼吁俄罗斯和乌克兰进行直接谈判。目前还不清楚此信息是否是回应眼下有“中国应当调停乌克兰战争”的呼吁。欧洲联盟高级外交与政策官员博雷利此前一天在西班牙世界报接受采访，称中国是可能的乌克兰战争调停人。

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据法新社5日稍晚自北京报道称，根据中国外交部的一项声明说，"我们鼓励俄罗斯和乌克兰之间举行直接谈判。"这是中国外长王毅在5日与布林肯通电话时告诉美国国务卿。

据王毅说，"我们希望战斗能尽快停止（......），并希望能防止大规模的人道危机，"王毅也承认俄罗斯和乌克兰之间的谈判将是困难的。

法新社说，这是自俄罗斯发动军事攻击乌克兰以来王毅与布林肯首次电话交谈。

根据美国国务院发言人内德-普莱斯对此次通电话情况报告的说法，布林肯称，世界正在 "观察哪些国家站出来维护自由、自决和主权的基本原则"。布林肯说：“世界正在一致行动，不承认并回应俄罗斯的侵略，莫斯科因此将付出巨大的代价。”

法新社说，虽然西方国家对俄罗斯实施了广泛的严厉制裁，但中国却没有谴责俄罗斯对乌克兰的入侵，也没有将俄罗斯的干预称为战争。

今年2月，中国与俄罗斯达成了天然气供应协议。王毅谨慎地表示，乌克兰局势问题 "与所有各方的安全利益密切相关"。王毅称美国、北约、欧盟和俄罗斯应该进行对话，并 "注意北约继续向东扩张对俄罗斯安全环境的负面影响，王毅重复俄罗斯在这一议题上的说法与立场。