乌克兰战争：中国还有多人要撤？俄罗斯感谢中国坚定支持要还情帮撤侨

中国/乌克兰/俄罗斯/撤侨

在俄罗斯的轰炸之后，乌克兰哈尔科夫2022年3月5日遭俄罗斯军队猛烈轰炸。

俄罗斯对乌克兰的军事行动持续，不少在乌的中国公民仍等待撤离。据俄罗斯媒体报导，俄方允诺协助中国自乌克兰撤侨，以此感谢中国对“当前事件的平衡立场”。此前中国网络传消息称有中国侨民在乌克兰战区撤离，打着中国国旗仍遭到俄罗斯士兵扫射并有死伤，中国官方严斥是假消息。

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据中央社今天报道说，感谢中国坚定立场，俄罗斯外交部允诺协助自乌克兰撤侨。

中国外交部发言人汪文斌3日声称，在乌克兰的中国公民已有超过3000人安全转移到周边国家。5日，首班撤侨班机飞抵杭州；第二班则降落郑州，据报，两架航班共接回480人。

然而即便已经开始撤侨，中国公民受困乌克兰的情况不断传出，甚至成群躲在地下室避难。其中有人指责中国驻乌克兰大使馆未能及时撤侨，多数人搭不到撤侨专车，使他们陷入险境。

据俄罗斯卫星通讯社称，俄罗斯外交部副部长鲁登科（Andrei Rudenko）在5日接见中国驻俄罗斯大使张汉晖，双方就乌克兰局势交换了意见。该通讯社引述俄国外交部表示，俄方感谢中国对“当前事件的平衡立场”，准备为撤离乌克兰战区的中国公民提供全面支持。此外，也强调两国外交政策合作的高效率。

俄乌战事爆发以来，相较于欧美国家提早应对，中国驻乌克兰大使馆直到2月25日才发布“关于请拟自乌克兰撤离中国公民进行登记的紧急通知”，启动撤侨登记；并于2月28日开始首波官方撤侨工作。官方统计，2月底时登记撤离的在乌中国民众约有6000人。

据路透社稍早说，中国国务委员兼外长王毅3月1日同乌克兰外长库列巴通电话时表示，针对战事不断扩大，当务之急是尽可能缓解现地局势，避免冲突升级甚至失控。中国政府高度重视在乌中国公民安全状况，中方撤离在乌留学人员及侨民的进程正在推进。

中国驻匈牙利大使馆周三发布通知，提醒由乌克兰撤离的中国公民入境匈牙利注意，目前匈牙利对自乌克兰前来的第三国公民实施免签证入境政策，匈乌边境5个陆路入境口岸全线开放。

据路透社5日报道称，中国外交部领事司微信公众号周六称，3月5日早上5时41分，首架接返自乌克兰撤离中国公民临时航班安全抵达杭州。此外中国驻乌克兰大使馆发布提示，应谨慎评估自身所处环境，在安全角势允许情况下，目前可通过利沃夫、乌什哥罗德向乌西部邻国转移避险。

中国驻乌克兰大使馆指出，当前，乌安全局势日趋严峻，部分地区爆炸交火猛烈，多个城市面临高风险。应根据自身所处安全角势选择交通工具出行或就地。