俄乌战事让中国网友对立 网管痕迹处处

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中国社群媒体上，网友因对乌克兰战争的不同看法关系撕裂，只是在网管下，这两种意见的声势差很大。主流言论倒向俄罗斯，本地民众认为，这是反美情绪以及官方引导舆论的结果。官方引导近日还因中国网上发出的轻佻帖文炫耀收割乌克兰落难年轻美女，引起乌克兰社会愤怒仇中，中国网络又匆忙改变风向，平添许多中国人如何热爱乌克兰，帮助乌克兰的帖文，凸显引带风向手法粗糙。

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俄乌战事让中国网友对立，言论控管痕迹处处。据中央社今天报道称，自俄罗斯2月下旬入侵乌克兰以来，美国驻中国大使馆官方微博每一则贴文下，都有数百则到上千则留言，其中有许多攻击美国和北约的言论。他们或认为，乌克兰被攻击是美国“害”的，或就是把美国过去攻击伊拉克等拿出来回顾。这些留言中不乏错误或过度简化的资讯，网友似乎不介意，重点是宣泄对美国的不满。

俄乌战事是中国民间热门话题，地铁上、餐馆里都可以听到相关讨论。近日网上出现一段影片，上海复兴公园里，两名退休老人为各自支持的俄罗斯和乌克兰动手打架，惊动警察介入。一名民众在向记者分享有关俄乌战事的观点时，其86岁的母亲也发来讯息，指责美国因为卖武器“发战争财”。

几名上海民众告诉中央社记者，在俄乌战事中，身边支持俄罗斯的意见确实占多数，且“人云亦云的多”；支持乌克兰的声音不是没有，只是“出不来”，这些言论或者被删，或者被其他网友围剿，大多只会出现在有共同理念的群组中。

有看法认为，近年中美贸易战、新冠肺炎病毒疫情，加上中国外交部“战狼式”语言的鼓动，民间“与美为敌”的情绪增强，受此影响，他们也会认为“俄罗斯不能输”。

在网络上，许多明确反对俄罗斯侵略或批评俄罗斯的发文被删除。北京清华大学政治学系副教授刘瑜的旧文“什么让俄罗斯走到今天这一步”，谈俄罗斯“不自由的民主”，这篇文章在俄乌战事爆发后被重新整理刊发，后在微信上被删文。有高中老师在微信转发上述文章后，立刻就有自己的学生留言质疑“老师是不是支持乌克兰”。

受访民众认为，尽管中国外交部至今没有明确支持俄罗斯的军事行动，但“官方的舆论导向很明确”。

在微博上，出现好几则使用不同帐号、但内容一模一样的贴文，内容阐述虽然同情乌克兰，但仍选择支持俄罗斯的理由。

在中国官方媒体上，关于俄乌战事的有限报导中，也呈现了与西方及亲西方国家很不同的选材。例如，“俄媒文章：俄罗斯什么样的经济报复令西方害怕”、“俄总统秘书：普京不是演员”等。

受访民众也注意到，在战事未如俄罗斯预想的“速战速决”后，网管对于支持乌克兰言论有些放松，其中可能的原因，除了观察“风向”外，或许是“官方也不希望中国旗帜鲜明地与西方世界对立”。

中央社评论称，不过，只要言论控管还在社群平台上扮演重要角色，就意味着中国真实的民意无法完整呈现。