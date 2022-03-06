帕森斯将中华人民共和国说成中华民国道歉

中国/北京冬残奥会/乌克兰

国际残奥林匹克委员会主席帕森斯在北京冬季帕运开幕式，把“中华人民共和国（People\'s Republic of China）”讲成“中华民国（Republic of China）”，该国际残奥委员会为此道歉。但帕森斯谴责战争的讲话内容，在中国国营中央电视台（CCTV）的转播中未被译成中文。国际残奥委会已要求中国国营的广播公司做出解释。

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据中央社今天引述消息报道称，国际残奥林匹克委员会主席帕森斯（Andrew Parsons）在北京冬季帕运开幕式，把中华人民共和国讲成中华民国。国际帕委会为此致歉。根据彭博消息，从开幕式影片中可发现，国际残奥林匹克委员会（IPC）主席帕森斯误称习近平为“中华民国”主席。

该消息说，根据国际残奥委会官方微博帐号上的中文声明，帕森斯当下情绪非常激动，无意之中说错了。

国际残奥委会在写给彭博社的书面回复中表示：“我们在演说中用了错误的头衔。安德鲁（帕森斯）提到习近平是哪国的主席时，本来是想说‘中华人民共和国’。只是讲错了。”

中央社说，帕森斯利用4日晚间开幕式上台机会，强烈谴责战争，表示“奥林匹克和平休战”绝对不能违反。他告诉北京国家体育场内的观众：“21世纪是对话和外交的时代，不是战争和仇恨的时代。”帕森斯说，他对当下世界发生的事件感到“震惊”，但未特别提及中国的亲密伙伴俄罗斯，或俄罗斯正对乌克兰进行侵略。

但他谴责战争的内容，在中国国营中央电视台（CCTV）的转播中未被译成中文。国际残奥委会已要求中国国营的广播公司做出解释。