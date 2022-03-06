欧洲拟促请中国斡旋乌克兰战争停火

中国/乌克兰/俄罗斯/欧盟

欧洲外交负责人何塞普-博雷利在西班牙《世界报》上恳请中国在可能解决乌克兰冲突的过程中发挥调解作用，他说 "别无选择"。媒体称目前色列总理纳夫塔利·贝内特(Naftali Bennett)启动计划，试图调解乌克兰战争。

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据法新社5日稍晚发自马德里的消息说，欧洲外交负责人何塞普-博雷尔在《世界报》上说，"我们（欧洲人）不能成为调解人，这很明显。(......)没有诺曼底加可能的模式。" 据博雷利在周五晚上发表的这篇采访中解释说，自2014年以来，诺曼底模式已经使俄罗斯、乌克兰、法国和德国四方外交参与讨论框架，致力于乌克兰东部的和平进程。

博雷利说，"而且不可能是美国，" 据这位欧盟外交部长继续说。那会是谁？博雷利肯定说："那只能是中国。" 博雷利并保证 "没有其他选择"。

据博雷利说，"外交不能只有欧洲或美国。中国外交必须在乌克兰战争中发挥作用。"

不过博雷利承认，欧盟和北京都没有提出中国在乌克兰战争中可能的停火调解。博雷利说，"欧盟没有要求，他们（中国人）也没有提出要求"。

法新社说，致力于与莫斯科建立无限制伙伴关系的中国，迄今为止一直没有谴责俄罗斯对乌克兰的战争，甚至拒绝谈论 "入侵"。然而，据中国国家电视台央视CCTV称，中国外交部长王毅上周二曾表示，中国 "对乌克兰和俄罗斯之间的冲突深感遗憾，并对平民遭受的伤害给予极大关注"。