中俄友谊无上限在乌克兰战火中烧烤

俄罗斯侵乌战争

中俄关系无上限! 俄罗斯总统普京访问北京一个月之后，俄国侵乌战争正在考验北京与莫斯科的友谊到底有没有上限。

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法新社从北京发出的评论说，北京有个“神圣原则”：国家主权和领土完整不可侵犯，同时又因敌视美国而与莫斯科“没有止境，没有禁区，没有上限”地靠近，自从俄罗斯2月24日入侵乌克兰后，北京试着在凌空的钢丝绳上走平衡。

周一，中国外长王毅在新闻发布会上再次拒绝谴责俄罗斯入侵乌克兰，甚至庆祝中俄友谊“坚如磐石”，王毅再次为俄罗斯“在安全问题上的合法关切”辩护，王毅没有多想，俄罗斯的“合法关切”已演变成“我要进入你家才觉得安全”的强盗逻辑。

但是，此间媒体似乎察觉一点中方有点言不由衷的难堪。上了俄罗斯战车，岂能轻易而下？但是，法新社分析，习近平政权似乎对乌克兰顽强抵抗俄罗斯侵略军以及对西方对俄罗斯的严厉惩罚倍感吃惊。

俄军入侵当日，中国外交部发言人华春莹拒不承认俄罗斯“入侵”，却王顾左右而言他，把责任往美国身上推，影射误炸的受害者，但是，中国外交部官方简报中，却把后面一句话删掉了。华春莹的辩解并不高明，否认入侵，却责怪美国，中方似乎找不到一个合适的词来形容俄军打入乌克兰的行为。美国约翰-霍普金斯大学国际研究学院的谢尔盖-拉琴科教授认为："中国最初的反应显然有疑惑之处“。

外界第一时间注意到，中国网络最反美的那一群兴奋至极，甚至叫嚣“愿意收留乌克兰美女”，直到当局以“庸俗”为由封堵。

总而言之，习近平的中国可能会被视为是莫斯科的帮凶，特别是，俄罗斯开启侵乌恰恰是在中国领导人习近平热烈款待普京不到三周，也就是北京冬奥会结束一天之后。社交网络流行的说法是，普京同意了习近平的要求，推迟了一天战争，但仅仅推迟了一天。北京一直否认双方对此有默契。

一直到三月一日，外界才等到王毅说了一句对俄乌冲突“十分遗憾”，这是乌克兰外长与王毅通话时王毅的表态。

中方在乌克兰的撤侨行动也很奇诡，6000名在乌中国人撤退延迟，因为北京干脆不理美国向其多次发出的俄军即将侵入乌克兰的警告，因此根本没有呼吁其侨民撤出乌克兰。在战争爆发后，中共当局第一时间宣称空中撤侨，其时乌克兰已经封锁了领空。然后中国驻乌克兰大使启发中国公民说，为安全计，诸位出行可以中国五星红旗作为标识，但据称这可能招致与一些乌克兰人发生冲撞后，收回了这一自以为五星红旗可以开路的奇怪办法。

印度塔克萨希拉研究所的汉学家Manoj Kewalramani认为：中国政府的立场使其公民的处境变得复杂。他警告说："如果在乌克兰出现中国人的伤亡，中国政府的亲俄中立将更难维持下去"。中国驻基辅大使馆周一则称，已经疏散了 "大部分 "中国公民。

欧盟其实看出了中国所谓的“中立”不过是表面文章。西方对俄罗斯入侵的强烈反应使北京与欧洲产生了严重矛盾。事实上，中国与欧盟的关系远比与俄罗斯的关系重要。北京最后到了呼吁俄罗斯和乌克兰之间进行谈判的地步。

欧洲外交负责人博雷利甚至称，中国是俄乌冲突唯一可能的调解人。使命重大，北京能“不辱使命”吗？但在周一被问及此事时，王毅愿意 "在时机成熟时与国际社会合作进行必要的调解"。等于什么也没有说。

中国官媒称，这个周一王毅与博雷利通话，王毅对乌克兰局势表示遗憾，但谴责西方对俄罗斯的制裁，并呼吁欧盟与莫斯科就欧洲安全进行 "真诚对话"。在俄罗斯炮弹在乌克兰大地四处呼啸的时候，北京到底要的是什么样的“真诚对话”？

伦敦亚非学院的汉学家曾锐生认为，北京的态度让基辅不会把它看作是一个公正的调解人，因为 "北京表面上中立，实际上是向俄罗斯倾斜"。

他分析，对中国来说，最坏的结果是，长期的战争和制裁最终导致俄罗斯政权垮台，亲西方政权回归莫斯科。

这位学者怀疑习近平更希望看到乌克兰战争升级。"习近平想要的，是他希望普京能够得到他想要的东西，同时又不会对中国以及中国与世界其他国家的关系造成太大的附带损害”。