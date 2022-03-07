中国1、2月出口放缓 但对俄罗斯出口明显跃增

中国，对外贸易

中国南通一个港口 工人卸下从俄罗斯进口的化肥 2018年9月

中国海关总署周一（3月7日）公布的数据显示，中国今年头两个月出口放缓，同比增长仅16.3%，但对俄罗斯的出口有明显跃升。

广告 继续浏览后续

彭博社此前调查预计值甚至更低，为15.7%，而去年12月份中国的出口增长为20.9%。

数据显示，今年1 、2月中国出口增长放缓，但对俄罗斯的出口实现猛增41.5%。报道指，中国海关总署没有提供对俄出口相关产品的细节数据。

中国近12年来一直是俄罗斯最大贸易伙伴国。去年中国对俄罗斯出口额为676亿美元，仅占中国出口总额的2%。

由于农历新年的原因，中国贸易统计通常会公布1月和2月的累积数据。

受全球经济复苏的激励以及和前年疫情初起时低出口基数相比等元素，中国去年同期的出口同比增长为60.6%。此后，中国出口持续受益于外国对医疗产品大量需求，以及对笔记本电脑等远程工作设备的需求增加。

但随着西方疫情减退逐渐恢复正常，一些经济预测，全球对此类产品的需求将减弱。

法国兴业银行分析指，最近几个月，圣诞假期刺激的出口预计会出现放缓。

在出口方面，周一中国海关的数据也显示中国进口增速放缓，同比增加了仅15.5%。 这一数值低于12月份的增速（19.5%），也低于外界分析预测（16.8%）。

就贸易顺差，数据显示中国今年前两个月的贸易顺差再次达到创纪录的水平（1159.5亿美元）。上个月中国的顺差约为944.6亿美元。其中，对欧盟出口增长21.4%，自欧盟进口下降2%，对欧盟贸易顺差增加了60%。