俄乌第三轮谈判结束 乌方称：人道走廊方面取得一些“积极成果”

乌克兰/俄罗斯/乌克兰危机

俄罗斯与乌克兰周一晚间结束在白俄罗斯举行的第三轮谈判，乌克兰称，在开放人道主义走廊方面“取得了一些积极进展”；但俄罗斯代表称谈判“没有达到预期目标”。

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法新社报道，乌克兰总统顾问、出席谈判的波多利亚克在推特上发文称， “我们在开放人道主义走廊方面物流运输上取得了一些积极成果”。他表示，"将会出现一些改变，我们将为遭受俄罗斯入侵的人们提供更有效的帮助"。

关于"停火"等关键性问题，双方将"继续进行密集对话”，据他表示，在停火问题上，迄今没有取得任何进展。

俄罗斯谈判代表梅丁斯基 (Vladimir Medinski) 表示，周一在白俄罗斯和波兰边境的国家公园 Belovejskaïa Pouchtcha 举行的第三次谈判达到“预期效果”。他在俄罗斯国家广播公司Rossia 24播出的新闻发布会上说， “我们希望下次能够取得更大的突破”。

关于人道主义走廊，俄罗斯谈判代表梅丁斯基表示，希望从明天开始"运转"。

俄罗斯代表团的另一名成员、议员斯劳茨基表示， “我们希望谈判能尽快恢复，相信下一次我们会达到最终结果。”

乌克兰代表团一名成员表示，与俄罗斯关于停火和停止敌对行动的磋商，将继续进行，相关问题到目前仍没有实质性结果。乌克兰总统办公室顾问也表示，俄乌第三轮会谈，没取得能实质改善局势的结果。

在结束谈判后，乌克兰代表团已乘坐直升机离开白俄罗斯布列斯特州。

此前，俄罗斯克里姆林宫周一详列俄罗斯军队在乌克兰停战的条件，发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）说，乌克兰须停止军事行动、把中立地位入宪，以及承认克里米亚是俄罗斯领土、乌克兰东部两个分离主义区域独立。

培斯科夫告诉路透社，俄罗斯已告知乌克兰，只要基辅满足俄方条件，俄罗斯"随时准备"停止军事行动。

俄国入侵乌克兰的战争周一进入第12天。这是俄罗斯最明确列出停止在乌"特别军事行动"所需条件的一份声明。

在"中立议题"方面，培斯科夫说："他们应该修宪，使乌克兰拒绝加入任何阵营。这只有透过修宪才可能达成。"他并声称俄罗斯无意对乌克兰进一步声索领土主权。培斯科夫说："我们确实快完成乌克兰非军事化，我们会完成它，但主要是乌克兰得停止军事行动。"