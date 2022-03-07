声援铁链女  中国导演胡雪杨巴黎举办『SOS 』首映活动

铁链女事件延烧国际

荒谬残忍的年代，俄罗斯炮弹在乌克兰肥沃的大地呼啸，铁链女在徐州无助地哭嚎，中国知名导演胡雪杨讲述朝鲜脱北女逃到中国后被强迫卖淫、被迫出卖器官的跨国人口拐卖最新影片竟然是在巴黎拉丁区首映!

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这是一个不同寻常的举动! 2022年3月7日，三八国际妇女节前夕! 胡雪杨最新影片：『SOS』(save our sisters)---拯救我们的姊妹，在巴黎拉丁区举办首映活动，该片第一制片人、作家严歌苓出席放映式并且发言，诗人杨练朗诵自己的新作。出品人刘义(Liu Yi)也出席了首映。

导演开门见山，介绍了举办这场首映会的意图：

“请各位来看我2021年12月25日才完成的最新影片『SOS』，既不是商业运作也不是艺术探讨，……这是一个向世界紧急呼救SOS的公益行为。 ”

血色的投射海报上浮出被铁链紧锁颈喉的女子形象，一串令人惊心动魄的中法文字：“启动全球紧急呼救SOS，紧急呼救中国及世界所有铁链锁喉的女人!”

『SOS 拯救我们的姊妹』剧照 © 剧组提供

中国徐州铁链女事件还在延烧，无数乌克兰人妇幼正在流离失所，影片讲述的七十年前朝鲜战争遗留的跨国人口贩卖的罪恶依然在今天的这个世界发酵、重演，一些小网红“收容乌克兰美女”的叫嚣让导演发现了一种卑鄙的“连构关系”：他们的意淫隐喻着可以把国内的拐卖妇女引申到国际，乌克兰战争引发令人悲痛的难民潮，垂涎三尺的小网红却想的是巧取豪夺!

导演愤怒地发声：“一条三八线、一面柏林墙、一道台湾海峡，他们是一个分界线也是一个爆发点。北朝鲜妇孺家眷搏命脱逃从未间断；中国妇女铁链锁喉恐怖磨难至今不绝；今天，乌克兰这个美丽国家美丽的女人们同样经受着流离失所山河破碎蹂躏消亡之威吓……”

胡雪杨提醒观众：我们呼救的不是一个个体，而是所有残酷专制铁蹄下的女人女儿母亲及受难者……。”

影片一步步把观者拉入罪恶深处：九零后年轻人小华子，爷爷在五零年代初的朝鲜战争中失踪，为给爷爷正名回到老家，无意中遇到一位发廊女陷情沼不能自拔，竟发现她是一位从北朝鲜政治集中营偷渡到中国的朝鲜女子……由此层层剥茧，揭发出一特大跨国人口买卖和人体器官走私的凶恶腐败之案宗!

担任第一执行制片人的严歌苓，和丈夫一起从柏林赶来出席首映活动。他们在之前发出的信中说：“我们是胡雪杨导演的制片人。胡先生对这位‘八孩母铁链女’的处境以及中国没有作出释放她的努力并追究那些虐待她的人的责任感到愤怒……”他们邀请更多的人参与胡先生举办的活动---“以放映自己的电影作为一种抗议的方式。”

“铁链女”事件曝光后，严歌吟为此而写的『母亲啊母亲』广泛传阅。文中说：“我把党来比母亲，闭着眼睛颂扬了半个多世纪，一睁眼，已是二十一世纪第二个十年，竟看见一个被铁链拴在破屋墙上的母亲!”

从中国多处揭发出的类似铁链女的拐卖人口事件显示，“铁链女“已成一种象征，铁链女远远不止存在于徐州丰县一乡一地，在江苏，在中国其他地方，到处都有正在受难等待救援的铁链女，

选在“三八国际妇女节”前夕在巴黎放映这部影片是不寻常的。胡雪杨导演是中国第六代导演的“宣言者”，很早就以『留守女士』『湮没的青春』等影片扬名，但他不拘一格，也执导过让许多张爱玲迷喜欢的热播电视剧『半生缘』，战争历史片『可爱的中国』也颇受欢迎。而他用了18年时间完成的“文革三部曲”：『童年往事』、『牵牛花』以及『上海1976』更令人深刻难忘，后者讲述文革末期一群中西混血儿在上海的生存状态，被视为是一部风格独具的杰出影片，至今未能在中国上映。

1月19日航班熔断前乘坐最后一趟班机从中国来到巴黎的胡雪杨导演，对记者讲述他拍片的经历和最新作品时话锋一转，直指徐州铁链女事件，一个在“淫威蹂躏下生育了八个孩子却没有自由没有名字……”但是这样一个重案要案至今没有给予司法立案，铁链女“至今被监禁被精神病没有人身自由不让自己发声不予验明正身”。

在胡导演看来，对如此无底线的罪恶，沉默隐忍，就是帮凶从犯，“我们不能拯救我们的姊妹，不誓死捍卫中国人的基本生命底线 …….我们最终也将被蹂躏压迫蚕食阉割致死!”

良心不能死去，人道不能灭绝，阳光下的罪恶不能视而不见……

电影本是创作，却与残酷现实高度契合，胡雪杨导演以为：“这种创作与现实残酷震撼的无心切合，是我们人类良知良心的天意共鸣! 在二十一世纪的今天，在我的祖国发生如此惨绝人寰的悲剧，作为一个中国公民我感到悲愤羞耻。”

他说，是时候了，撬开潘多拉之恶的匣子!