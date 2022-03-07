布林肯与以色列外长在里加会面 讨论乌克兰局势

美国/以色列/立陶宛/乌克兰危机

美国国务卿布林肯周一与以色列外交部长拉皮德在里加会面，讨论俄罗斯入侵乌克兰以及伊朗核计划等议题。布林肯重申对波罗的海3国的安全保证，并支持立陶宛对台关系。

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法新社消息，在布林肯与拉皮德于拉脱维亚首都举行会谈之前，以色列总理贝内特上周末前往莫斯科与俄罗斯总统普京举行了三个小时的会晤，寻求结束乌克兰危机。

拉皮德在与布林肯会谈开始时表示 “要阻止战争必须进行谈判”。他说，以色列正在与俄罗斯和乌克兰双方分别进行谈判，同时，"我们正在与我们最大的盟友美国以及我们的欧洲伙伴进行充分的协调”。

布林肯感谢以色列为寻找摆脱战争所做的努力。以色列总理贝内特周日表示，以色列将“在必要时”继续其外交努力。

关于伊朗核问题，以及重新启动2015年核协议的可能性，布林肯保证美国将和以色列“保持一致”，以使伊朗“永远不会获得核武器”。

布林肯6日到8号访问立陶宛和拉脱维亚，他保证北约组织会提供保护，美国也会予以支持，并肯定立陶宛与台湾发展关系。

立陶宛、拉脱维亚以及布林肯周二将访问的爱沙尼亚以往是苏联加盟共和国，如今都已加入北约，美国总统拜登政府力求安抚这3国对俄罗斯可能扩张目前侵乌作战行动的安全疑虑。

布林肯在拉脱维亚首都里加表示，波罗的海国家已"筑起民主高墙，抵挡"俄罗斯在欧洲掀起的"专制浪潮"；他说，"在我们民主政体应对这项挑战时，美国比以往任何时候更坚定地与你们站在一起"。

他强调，美国对北约协防公约的承诺是"神圣的"，同时北约与美国现正商讨在波罗的海国家长久驻军一事。"一旦遭到攻击，我们将捍卫北约每一寸土地，没有人可以怀疑我们的决心。"

布林肯并指出，乌克兰局势可与立陶宛对台湾关系相提并论，因为"所有国家都应有权执行自己的外交政策"。

布林肯说："每个国家都可以和选择的对象为友，美国继续支持立陶宛和每个国家选择自己的道路。"