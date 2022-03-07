美英法德领导人视频会议：俄罗斯将为入侵乌克兰"持续付出高昂代价"

美国/法国/英国/德国/乌克兰危机

美国总统拜登周一与法国总统马克龙、德国总理朔尔茨及英国首相约翰逊举行视频会议，白宫称，美、英、法、德四国领导人决心，要俄罗斯为入侵乌克兰"持续付出高昂代价"。不过，白宫发言人表示，拜登“尚未就对俄罗斯实施石油天然气禁运做出决定”。

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法新社消息，白宫周一发布的一份声明指出，美国总统拜登、法国总统马克龙、德国总理朔尔茨以及英国首相约翰逊在视频会议上重申，承诺向乌克兰继续提供防卫、经济及人道支援。白宫称，在经济制裁俄罗斯各国立场"空前一致"，“决心继续施压，使俄罗斯因入侵乌克兰而持续付出高昂代价。

德国在视频会谈结束后发布的新闻稿中没有谈及制裁问题，强调“对乌克兰进行人道主义援助的可能性”。

德国总理朔尔茨周一表示，从俄罗斯进口石化燃料对欧洲人的日常生活是“必不可少的”。

美国拜登面临各方议员越来越大的压力，要求切断普京政权的这一重要的收入来源。由于担心破坏与欧洲人的凝聚力，拜登至今没有采取行动。

法新社报道，白宫发言人普萨基周一表示，拜登“现阶段尚未就可能对俄罗斯天然气和石油实施禁运做出决定”。她说，这个问题是在周一美国总统与德国、法国和英国领导人的会谈中谈到的，她并强调：“各国的能力各不相同"。

对俄罗斯天然气非常依赖的德国尤其反对对俄罗斯天然气实施任何禁运。

欧盟委员会计划结束对俄罗斯天然气依赖的途径。彭博的报道指，不排除导致今年进口需求减少近80%。