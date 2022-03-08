专家： 北京亲俄不谴责莫斯科的政策促西方觉醒

乌克兰危机/中国

自从俄罗斯入侵乌克兰之后，北京方面一直不愿表态谴责，有专家分析指出，北京的这一外交策略不知道能持续多久，但表露出的亲俄姿态，估计会将加速西方与中国经济的脱钩，并使西方的民主阵营更加觉醒。

广告 继续浏览后续

据中央社综合报道：上个月召开的第五十八届慕尼黑国际安全会议视频特别会议上（Munich Security Conference），中国外长王毅重申，中国尊重各国领土与主权完整的立场，其中“包括乌克兰也不例外”。发言五天后，俄罗斯就出兵入侵乌克兰。可至今为止，北京迟迟不就之前的立场发言表态反侵略，而是只在联合国大会上称支持俄乌磋商，甚至暗批北约东扩。

对此，美国智库的中国问题专家布兰契特（Jude Blanchette）日前就撰文指出，2月24日俄罗斯挥军入侵以来，称中国的外交策略“以上皆是”一点也不为过。他说，一方面中国并没有直接表态反对普京发起的军事行动，两次弃权联合国发起的谴责俄国表决，不愿意称俄罗斯是入侵乌克兰，并呼吁北约要顾及俄国的合理安全关切，可同时又支持俄乌两国展开对话。专家指出，不能肯定中国的这一立场还能维持多久，若战火持续蔓延，人员伤亡比当前更严重，就算中国不愿表态批评俄国，也会被视为力挺普京。

澳洲总理莫里森（Scott Morrison）昨天就表态敦促中国谴责俄罗斯入侵乌克兰，他呼吁说，结束这场可怕的乌克兰战争，没有哪个国家能比中国发挥更大的影响力，他还补充说，"欧洲目前的危机"使中国处于一个"选择的时刻"。

另据纽约时报报导，中国官员已经改变期盼西方国家听取俄罗斯安全要求的呼吁，转而强调「各国的合理安全关切都应受重视」，虽然还是没有使用“入侵”一词，但是已承认“俄乌爆发军事冲突」。

此外，中国不愿加入西方制裁俄罗斯的行列，可由中国主导的亚投行4日宣布，暂停与俄罗斯和白俄罗斯有关的一切活动并进行审查。英国媒体认为，这可能是中俄关系受到冲击。

不过基辅的专家认为，北京疏远莫斯科的努力为时已晚。他说，中国只是观望，谁是这场战争获胜的一方并寻求与胜者改善关系，想保持某些程度的中立，但根本做不到。

美国之音也认为，中国展现的亲俄立场，可能会导致西方加快与中国经济脱钩，使得中国失去在全球拓展商业的机会。美国智库的中国问题专家甘思德（Scott Kennedy）也表示，俄罗斯入侵乌克兰将使民主国家再度意识到，威权主义政权的威胁，并加强和振兴自由国际秩序。