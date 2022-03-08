乌克兰战争：中国何处可安身？

俄罗斯入侵乌克兰，战争爆发后，主张对乌克兰不出一兵一卒的西方国家联手对俄罗斯的大规模、大力度的经济制裁，令中国对于俄罗斯经济遭受到西方屠夫般手法的宰杀感到震惊。 夹在俄罗斯老大哥和经济大象欧美联盟之间，中国何处可安身立命？

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根据经济学家米歇尔·桑蒂 (Michel Santi)指出，中国各级官员发誓不会让这种被勒死的经济屠杀发生在中国身上，这是法国论坛报所引述的。该报评论指出，连西方人自己都对于西方国家的无所不能再度重生而感到惊讶，他们现在也意识到——从所有方面来看——全球化是他们掌握的武器！ 这名宏观经济学家是研究各国中央银行及金融市场的专家。

现在一些美国政客现在正在认真考虑“拔掉”中国的选项：亦即如果中国非坚持以一种被他们认为是傲慢和扩张的姿态行事，就要拔掉中国。

现在当其他鹰派——意识到西方并不那么软弱，也就不再胆怯，很快就团结起来——甚至会考虑到一个瘫痪中国的方式，也就是立即外交承认台湾，这点至少会令中国极其不安。

因此，中国正处于做出选择的时刻，这选择可能会对它产生严重后果、这个中国之前未能预见这场战争即将到来所导致的后果。 或者说因它不相信或未认真对待美国发送给它的关于俄罗斯入侵乌克兰迫在眉睫威胁的秘密报告所导致的后果。

这个中国已经到了对美国产生了绝对不信任的地步，因此无法充分理解普京单方面宣战的重大影响；因为中俄两国的关系最近几年来已经大幅度的更加靠拢。

我们也必须理解，普京之所以确定会惩罚性对乌克兰发动攻击，很可能也是因为习近平和普京之间的亲密关系的变相助长。

最近，中俄两国领导人曾多次宣布并重申两国之间的伙伴关系，他们把这伙伴关系形容为“没有止境、没有禁区、没有上限”！

中国将损失惨重： 虽然西方国家反应剧烈，而西方明显地从这个空前未见过的坚定统一联合战线中获得了新生和活力，而中国也反应同样剧烈，但却是一种《极度的没有反应》，这姿态受到西方国家密切的关注和审视。

论坛报提问：中国会进一步陷入自给自足再度自我封锁境地吗？ 习近平非常赞同普京对西方文明的衰落的看法，那么，他是否会一头栽进努力追求稳定和新秩序 并计划和他的俄罗斯同僚普京一起领导指挥这场世局的交响乐吗？

现在我们必须做出选择，尽管它存在——现在——普京最需要中国，它的回旋余地比以往任何时候都更窄，因为它会损失很多。

虽然西方制裁对普京造成的损失，其中只有十分之一会触及到中国。但实际上，这却会导致中国失去整个它从俄罗斯经济中获得的所有好处。

而事实是，中俄这两个经济体根本无法整合，因为中国不会从两国的贸易中获得任何真正的好处，因为俄罗斯经济规模很小。

根据专门研究贸易模式和区域经济活动领域的耶鲁大学学者、美国经济学家保罗克鲁格曼分析指出，意大利经济所代表的轴心国时期的德国经济使他们在 1930 年代走到了一起。

而作为俄罗斯的第一个贸易伙伴，中国以其工业、出口、GDP 的重要性压倒了后者。因此从经济和金融的角度来看，中国真的没有兴趣为一个经济和金融上微不足道的俄罗斯而疏远庞然大象的欧美经济体。

报道结论指出，一旦这场俄乌战争结束，面对中国，俄罗斯唯一的出路将是进行非常迅速的附庸化。