俄罗斯宣布新的暂时停火协议 撤离乌克兰平民

俄罗斯/乌克兰/停火/难民

俄罗斯军队周二宣布了一项新的暂时停火协议，从国际标准时间周三7点开始在乌克兰撤离平民；乌克兰总统府周二宣布，首批通过人道主义走廊从苏梅市撤离的平民已“安全”抵达该国中部；联合国称，俄国入侵近2周逃离乌克兰难民超过200万人。

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法新社援引塔斯社报道，俄罗斯政府官员表示，俄罗斯宣布从莫斯科时间3月9日上午10点开始停火，并准备建立人道主义走廊。莫斯科方面已经将有关提案交给乌克兰政府。第一个疏散平民的人道走廊周二上午设立，地点在东北部的苏梅，周二白天有两个车队经由这个人道走廊离开。

乌克兰首都基辅地区也继续疏散平民。在其他城镇，例如北部的布查或南部的马里乌波尔，平民仍然被困。

乌克兰总统府官员周二宣布，首批通过人道主义走廊从基辅东北350公里的苏梅市撤离的平民已“安全”抵达该国中部。

第一批22辆大巴组成的车队已经抵达基辅东南部的波尔塔瓦市”。1100 名外国学生将继续乘坐火车疏散到利沃夫。

俄罗斯通讯社报导，俄罗斯国防部针对乌方指控表示，基辅当局只确认一条供平民撤离的路线，即由苏梅（Sumy）经波塔瓦（Poltava）前往波兰边界的路线。俄方并表示，已有723人由这条路线撤离，包括576名印度人。

苏梅地区首长齐维斯基（Dmytro Zhyvytsky）在电视上表示，当地持续进行撤离平民行动，暂时停火大致得以维持。

另据联合国周二表示，俄罗斯对乌克兰发动全面入侵行动近两周，已有超过200万人逃亡出境。

联合国难民署（UNHCR）高级专员格兰迪（Filippo Grandi）推文表示："逃出乌克兰的难民今天突破200万大关。"

根据联合国难民署，从2月24日至今，已有201万1312人从受战火蹂躪的乌克兰逃到邻国。

波兰边境防卫队周二表示，从乌克兰逃往波兰的难民累计约120万人。周一共有14万1500人从乌克兰入境波兰，周二截至当地时间上午7时，有3万5300人从乌克兰入境波兰。

在此同时，数据显示，匈牙利收容近19万1350人，斯洛伐克则接纳了14万745人，俄罗斯则是有9万9300人穿越乌克兰边境而来。

根据联合国难民署6日收集的数据，摩尔多瓦和罗马尼亚分别收容了8万2000多名难民，且有超过21万人在逃到邻近国家后，已转往其他欧洲国家。

格兰迪6日表示，乌克兰战争引发了欧洲自二战以来人数增加速度最快的难民危机。

格兰迪访问摩尔多瓦、波兰和罗马尼亚后，周二稍早在奥斯陆举行记者会说：难民逃亡不会停止。他表示，虽然世界其他地方也发生过这种情况，但是在欧洲，这是二战以来第一次"。

波兰边境管理局统计，逃到波兰的乌克兰人已超过100万人。波兰政府提供乌克兰难民生育津贴、免费医疗服务与大众运输等援助，但庞大难民潮严重影响波兰的经济与社会成本。