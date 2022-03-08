泽连斯基向英国议会发表演说引用丘吉尔名言“我们将奋战到底”

泽连斯基/英国/乌克兰危机

乌克兰总统泽连斯基周二向英国议会发表演说，泽连斯基引用英国前首相丘吉尔的名言：“我们将奋战到底”，他请求西方加大对俄罗斯的制裁压力，认清这个国家是一个恐怖主义国家。英国首相约翰逊称，泽连斯基总统的演说“感动了议会每个人的心”。另外泽连斯基周二表示，准备就集体安全保障等议题与俄罗斯对话。

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法新社报道，作为首位在英国议会下院表演说的外国总统，泽连斯基身着军绿色T恤衫，他的身旁是一面黄蓝乌克兰国旗，他说："自从俄罗斯入侵的第一天起，我们就没有睡觉。我们都正在为我们的国家而战，和我们的军队一起战斗”。泽连斯基在演说中引述英国二战时期的首相丘吉尔的名言说："不管在海边，在陆地上，在原野中，在大街上，甚至在群山之中。我们都要和敌人奋战到底，决不投降"！

这是1940年6月，丘吉尔在下议院发表的讲话，当时英国军队在面对德国纳粹进攻被迫从法国撤军。

泽连斯基说，"我们将永不放弃，我们不会失败"，他向议员们讲述俄军入侵乌克兰所发生的一切，他说：“我们将在海上、空中战斗到底。我们将为我们的领土而战，不惜一切代价"。泽连斯基表示，据乌克兰估计，自俄罗斯入侵开始以来，至少有50名儿童被杀，"做你们能做的，做你们该做的"。

英国下院座无虚席，议员们全神贯注，聆听泽连斯基从基辅战争现场发来的演讲，最后全场起立，报以热烈掌声。

泽连斯基在感谢西方国家对俄罗斯实施制裁的同时也指出，北约没有批准他提出的在乌克兰上空设立禁飞区的请求。泽连斯基说：“我请求加大对俄罗斯的制裁压力，请你们认清这个国家是一个恐怖主义国家，也请让我们的天空获得安全。”

在泽连斯基结束演讲后，英国首相约翰逊表示，“几个世纪以来我们的民主议会上，从未有过这样的演讲”。他说，泽连斯基总统的演说“感动了众议院每个人的心”，约翰逊并承诺，西方国家决心继续向乌克兰供应武器并制裁俄罗斯。

另外，泽连斯基称，准备就集体安全保障等议题与俄罗斯对话。

泽连斯基周二表示，准备就集体安全保障、顿巴斯地区和克里米亚的未来等问题与俄罗斯对话。

泽连斯基接受美国传媒访问时表示，他已经多次谈及北约，并公开向俄罗斯总统普京传达信息，必须得到相关国家保证，确保乌克兰国家安全。乌克兰未来必须与包括俄罗斯在内的所有邻国，以及美国、法国、德国等国家签署集体安全协议。