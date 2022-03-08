美国中央情报局长：俄罗斯在乌克兰遭遇困境习近平很困惑

俄罗斯侵乌战争

2022年3月6日，在乌克兰基辅的一个检查站，乌克兰领土防卫军成员莱西亚-伊瓦申科和瓦列里-菲利莫诺夫举行战地婚礼。

美国中央情报局局长伯恩斯周二称，中国国家主席习近平对俄罗斯入侵乌克兰遭遇困境感到疑惑不安。

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伯恩斯对美国国会一个委员会表示，我认为习近平主席以及中国其他领导人对俄罗斯在乌克兰遭遇的情况感到困惑。

“他们没有预见到，俄罗斯军队将会在乌克兰陷入如此重要的困境”。

与莫斯科保持良好关系的中国迄今为止一直不承认俄罗斯“入侵”了乌克兰，仅仅局限于对这场冲突表示“遗憾”，甚至表示“理解”俄罗斯的“安全关切”。

中国外长王毅周一还称，中俄两国关系“坚如磐石”，但是，越来越多的迹象显示，北京开始担心靠近俄罗斯会对中国带来难以预测的后果。

星期二，中情局长在美国国会听证会上表示，中国担心与普京政权的亲密关系会对其“声誉”产生冲击，同时密切关注这可能会对中国自身经济带来的影响。

星期二，中国央视报道时称，在与法国及德国领袖通话时，习近平再次重申中国反对国际制裁的立场，认为针对莫斯科的惩罚“损害各方”。

在美国国会，伯恩斯还判断，中国对普京一下子把欧洲人和美国拉近“有点不爽”，“他们看重的是欧洲人与我们之间加深裂痕，结果适得其反，所以我认为这让他们很不高兴。”