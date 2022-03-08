马克龙再次与泽连斯基通电话会谈 讨论"俄军攻势最新进展"

泽连斯基/马克龙/乌克兰危机

法国总统马克龙周二再次与乌克兰总统泽连斯基通电话会谈，讨论"俄罗斯军队军事攻势的最新进展"：马克龙并与正在欧洲巡回访问的美国国务卿布林肯举行会晤，讨论乌克兰危机及伊核问题。

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法国总统府爱丽舍宫宣布，马克龙周二下午再次与泽连斯基电话交谈，这次会谈涉及到所有的人道援助，核电厂安全和安保建议以及最后在戈梅利进行的俄乌谈判等各个层面。

法新社援引爱丽舍宫表示，马克龙与泽连斯基保持定期的电话联系，在上周日，马克龙与俄罗斯总统普京就俄军占领南部扎波罗热核电厂后核安全议题交换看法，之后，马克龙致电泽连斯基。

马克龙随即与目前正在欧洲巡回访问的美国国务卿布林肯举行会晤，讨论乌克兰危机及伊核问题。

马克龙与布林肯协调相关看法，马克龙并向布林肯介绍了近日与俄罗斯总统普京多次通话的相关内容。

双方并讨论了伊朗核协议。据路透社报道，布林肯在与马克龙会谈后向媒体表示，美法两国一致同意继续密切协调，试图推动就挽救伊核协议达成一致。

伊朗总统莱希周二再次发出警告称，伊朗不会在其划定的“红线”上妥协。

伊朗代表团团长卡尼，周一返回德黑兰进行磋商。据两名伊朗官员说，预计他将于周三返回维也纳。