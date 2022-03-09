中国：向乌克兰提供500万元人道援助物资 立场没有变化

乌克兰危机/中国

中国与俄罗斯总统普京的政权关系密切，自2月24日的干预行动以来，北京拒绝使用 "入侵 "一词，并轻易地将冲突归咎于西方和北约的 "扩张"。中国外交官周三（3月9号）说，向乌克兰提供了500万元（72万欧元）的人道主义援助，中方在乌克兰问题上的立场是一贯、明确的，没有任何变化。

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中国外交发言人赵立建周三在例行招待会上表示，中国红十字会已经发布消息。应乌克兰方面请求，中国红十字会将向乌克兰红十字会提供一批人道主义援助物资，包括食品、生活必需品等，价值500万元人民币。3月9日，首批物资已经从北京启运，后续将通过适当方式尽快交付乌克兰红十字会。

法新社报道，周二在与法国领导人马克龙和德国领导人肖尔茨的会晤中，中国国家主席习近平曾呼吁在乌克兰实行 "最大限度的克制"，并宣布发送人道主义援助。爱丽舍宫周二在三国领导人的视频会议后发表的声明中宣布："在回顾了主权和领土完整原则的重要性并对最新事态发展表示遗憾之后，习主席对法国和德国的停火行动以及确保民众获得联合国协调的人道主义援助的必要性给予了支持。“

在周三的记者会上，当被记者问“昨天，习近平主席同法国、德国领导人视频峰会上使用了“战火”一词来描述乌克兰局势。这是否意味着外交部改变了对现地局势的评价？” 中国外交部发言人赵立坚回答说，中方在乌克兰问题上的立场是一贯、明确的，没有任何变化。

联合国 难民事务高级专员菲利波-格兰迪周三表示，自入侵以来逃离乌克兰的难民人数与日俱增，现在估计在 "210万至220万人之间"。