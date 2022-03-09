北京两会传出的声音 杀富不能济贫

中国两会

乌克兰战事紧急，外界似乎对正在举行的中国“两会”兴趣缺缺，都快要闭幕了，传出一句大实话，参加两会的一位政协委员说了一句“杀富不能济贫”，只会“共同贫穷”。

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根据中新社报道，中国全国政协经济委员会副主任刘世锦在两会期间针对“共同富裕”表示，“杀富不一定就能济贫”，最后只会导致“共同贫穷”。而“杀富”除了会打击创业致富者的积极性，低收入者也富不起来。

据报道，刘世锦在中国全国“两会”期间受访时说，中国改革开放40多年内，一部分人先富起来，但在“富起来”的过程中也带动了经济成长。尽管在过程中收入差距扩大，但这种扩大在一定程度上“有利于生产力的提升，并做大蛋糕”。

“共同富裕”是中共领导人习近平钟爱的毛泽东时代流行的口号，但也被人怀疑有点“杀富济贫”、文革前盛行的绝对平均主义思想---“要穷一起穷，一碗水端平”。邓小平八十年代推行经济改革以来，鼓吹“让一部分先富起来”，“共同富裕”重新提出，被指是对邓小平提法的反动。

近几年对民营企业，私营经济的打压，挤兑，以及近来在“反对资本垄断”旗号下对诸如阿里巴巴等公司的调查、罚款等措施，除了当局担心这类企业坐大失控，也被认为是一种“杀富济贫”思想作怪。

刘世锦认为，要解决“共同富裕”的问题有两点关键：一是要重视要素环节的重要性，尤其人力资本；二是提升中低收入族群的比重，实现中等收入族群倍增。至于如何实现？最重要的是帮助低收入阶层，也就是目前还低于中等收入族群标准下的族群，提升自身人力资本，提升他们做大蛋糕的能力。同时还要强调“机会均等”，为他们做大蛋糕创造条件。做蛋糕的能力增加了，分蛋糕时自然也就分得多。

针对“共同富裕”中属于社会慈善公益的“三次分配”，刘世锦说，“三次分配”要坚持自愿原则，不能搞“杀富济贫”。“杀富”既会打击一部分通过自己创业致富人群的积极性，对于低收入阶层，长期而言其实也富不起来，最后的结局只能是“共同贫穷”。