土耳其主持与俄乌外长"三方会谈" 埃尔多安：希望会谈为永久停火“打开大门”

土耳其/乌克兰/俄罗斯/谈判

土耳其周四将在安塔利亚主持召开与俄罗斯及乌克兰外长三方会谈。这将是俄罗斯入侵乌克兰以来，俄乌外长首次面对面会谈。土耳其总统埃尔多安表示，希望周四的俄罗斯外长和乌克兰外长会谈为永久停火“打开大门”。

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法新社报道，土耳其外长恰武什奥卢宣布，他将于周四与俄罗斯外长拉夫罗夫以及乌克兰外长库列巴在土耳其南部的安塔利亚举行三方会谈。安塔利亚是深受俄罗斯游客欢迎的海滨度假胜地。

自乌克兰危机爆发以来一直努力进行外交斡旋的土耳其总统埃尔多安周三表示，"土耳其可以同时与乌克兰和俄罗斯双方进行对话”。埃尔多安表示，“我们正在努力防止危机演变成一场悲剧”。

埃尔多安在正义与发展党议会小组会议上表示，希望周四在土耳其举行的俄罗斯外长和乌克兰外长会谈为永久停火“打开大门”。

土耳其外长恰武什奥卢也表示，土耳其付出了巨大的努力来促成本次会谈，他希望本次会谈将会成为乌克兰局势走向和平和稳定的“转折点”和“重要一步”，并称土耳其将“继续为持久和平而努力”。

据俄罗斯外交部消息，俄罗斯外长拉夫罗夫已于周三抵达土耳其。

法新社称，俄罗斯与乌克兰周三同意，在几个人道主义走廊周围停火12小时，以疏散平民。

乌克兰外长库列巴周三在Facebook上发出一段视频，他保证将尽一切努力使“会谈尽可能取得成果”，但他同时透露对会谈“期望有限”。库列巴说， “我没有(对谈判）寄予厚望，但我们将尽一切努力充分利用这次谈判机会，”他表示，“一切都将取决于拉夫罗夫在这些会谈之前收到的'指示'。”

库列巴与拉夫罗夫周三分别抵达土耳其。

不过，据法新社称，土耳其三方会谈前，双方气氛紧张。乌克兰外长最近在接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时，以二战期间希特勒的部长来形容俄罗斯外长，称他是“当代里宾特洛甫”。

作为北约成员国，土耳其是乌克兰的盟友，俄乌开战后，土耳其向乌克兰提供作战无人机；但土耳其同时也维系与俄罗斯的关系，土耳其在旅游业、小麦和能源供应上都严重依赖俄罗斯。

埃尔多安最后一次与普京通话时在上周日，他呼吁普京停火。

据俄罗斯外交发言人称，安塔利亚会谈前，俄罗斯周三发出报告称，俄罗斯与乌克兰在白俄罗斯边境的会谈取得“进展”。