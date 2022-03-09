泽连斯基呼吁西方尽快就波兰提供战机一事做出决定

乌克兰/联合国/泽连斯基/乌克兰危机

乌克兰一位高级政府官员周三表示，乌克兰必须在未来7至10天内挡住俄罗斯的进攻，好让莫斯科无法声称取得任何形式的胜利；与此同时，200多万难民逃离战火中的乌克兰，联合国称过去24小时逃离乌克兰难民超过14万人。乌克兰总统泽连斯基呼吁西方国家，尽快就波兰提供乌克兰战机一事做出决定。

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路透社报道，乌克兰内政部长顾问杰尼森科(Vadym Denysenko）表示，俄罗斯迫切希望至少取得"某种"胜利，他并称，马里乌波尔或首都基辅是最可能的目标。

杰尼森科在Facebook上写道：“他们在被迫进入最后谈判之前，至少需要取得一些胜利。”“因此，我们的任务是挺过未来7-10天。”

另据报道，乌克兰总统泽连斯基周三呼吁西方国家，尽快就波兰提供乌克兰战机一事做出决定。但俄罗斯当局警告，这将造成"潜在危险"。

泽连斯基在社交媒体Telegram发布音频说："什么时候会有决定？大家看，现在可是在打仗！我们再次请求各位尽快决定，把飞机送来吧。"

波兰提议将一批苏联时期的米格-29战斗机，经由美军在德国的拉姆施泰因空军基地（Ramstein Air Base）送往乌克兰，同时由美方提供F-16战斗机给波兰作为补偿，但美方拒绝了这项提议。

泽连斯基说："我们在媒体上看到，美国和波兰讨论了此事，但我们感到，波兰的提议不被接受。我们没时间等候媒体报导以及种种信号传出，这不是乒乓球，这攸关人命。"

俄罗斯克里姆林宫表示，波兰透过美军空军基地提供米格-29给乌克兰，可能导致"危险情况"出现，因俄军正在乌克兰持续向前推进。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）说："这是非常有害且具有潜在危险性的情况。"

波兰总理莫拉维茨奇周三访问奥地利首都维也纳时表示，任何提供战机给乌克兰的决定，都必须由北约全体会员国共同做出。拉维茨奇在波兰电视台播出的记者会上说："我们并不同意自己提供战机，因为这必须由北约全体决定。"

联合国周三公布的数据显示，过去24小时，逃离乌克兰的难民超过14万人。自2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，已有215万多人逃离当地。

联合国难民署周三纪录的难民人数为215万5271人，比周二的人数多了14万3959人。

联合国难民署高级专员格兰迪表示："在单调的统计数据背后是200万个分离、煎熬和损失的故事。" 格兰迪说，许多家庭被这场"残酷的战争"无意义地拆散，陷入"绝望和无法想像的苦难中"。

有关当局和联合国预期，随着俄罗斯军队深入乌克兰，特别是在逼近首都基辅时，逃离乌克兰的人数将更多。

俄罗斯进攻前，乌克兰中央政府掌控地区的人口超过3700万人。

根据联合国难民署数据显示，从乌克兰逃往波兰的难民累计约129万4903人，占逃离乌克兰的难民50%以上。约23万5745人逃到邻近国家后，转往其他欧洲国家。