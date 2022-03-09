美国国防部指波兰关于移交其全部米格-29 战机的提议不可行

俄罗斯侵乌战争

美国国防部似乎拒绝了波兰有关移交其所有米格-29战斗机于德国拉姆施泰因空军基地的建议。

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美国寻求加速向乌克兰运送武器，但是，五角大楼发言人约翰.科比在一则声明中说，这些飞机从美国和北约在德国的基地起飞，飞入有冲突地区领空的前景，会引发所有北约国家的严重关切。

声明表示，我们将继续与波兰和其他北约盟友就这一问题以及相关的后勤问题商榷，但我们不认为华沙的建议是站得住脚的。

波兰3月8日晚宣布，同意“立即和免费”将其所有的米格-29战斗机移交给美军位于德国的拉姆施泰空军基地交由美国处理。使得美国可以再将这些前苏联时期的战斗机转交给乌克兰军队。华沙当局并且敦促其他拥有这型战机的北大西洋公约组织会员国跟进。

乌克兰总统泽伦斯基2月5日和美国两党国会议员视讯通话，联邦参院多数民主党领袖舒默在通话后表示，泽伦斯基呼吁“东欧国家提供俄制战机”，说这类飞机是乌克兰人受训时惯用的飞机。

美国国务卿布林肯6日访问摩尔多瓦时表示，如果波兰决定提供战机给乌克兰，美国考虑也提供战机给波兰。

根据国际战略研究所，目前仅有少数前华沙公约组织成员国拥有米格-29战机。波兰有28架，斯洛伐克有14架，保加利亚则有11架。