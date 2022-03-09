莫斯科缘何否认侵乌战争初衷

俄罗斯侵乌战争

俄罗斯外长拉夫罗夫周四与乌克兰外长库列巴在土耳其安塔利亚谈判，这是俄罗斯侵乌以来，速战速决战略落空以后，双方最高级别的接触。乌克兰地面形势不容乐观，至少值得注意的是出现了几点新动向。

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令人多少意想不到的是，俄罗斯外交发言人玛丽亚·扎哈罗娃突然改口，俄罗斯不寻求“推翻乌克兰政府”，这与两周前莫斯科的表述完全不同。两周前，俄方对乌克兰发动攻击的目的就是推翻泽连斯基政府，所谓“去纳粹化”，这一点普京表述得很清楚。克里姆林宫派遣拉夫罗夫与乌克兰外长直接谈判，而且不是在白俄罗斯谈判，似乎也是不寻求“推翻乌克兰政府”的体现？

从乌克兰方面，也出现了新的迹象，乌克兰总统泽连斯基在接受美国电视ABC 采访时表示，乌克兰不再强调非要加入北约不可。众所周知，乌克兰申请加入北约，北约东扩，这是普京以“安全”为由入侵乌克兰的主要借口。

泽连斯基在同一次访谈时，还表示愿意讨论乌东两处分裂地区的地位问题，乌东分裂地区是普京2014年并吞乌克兰克里米亚后直接策划的分裂，1月21日，北京冬奥会闭幕次日，普京宣布俄罗斯承认乌东两区“独立”，一举拉开侵乌战争序幕。

泽连斯基缓和语气或许为这场谈判释放出某种信息，参与谈判、扮演斡旋角色的土耳其外长恰武什奥卢就表示，土国将不遗余力，“使得这场谈判有成效。”不过，土耳其方面并不存在幻想，这位外长同时谨慎地表示，对谈判“期待有限”。

大约不能过度解读泽连斯基与ABC的谈话，他的谈话有两层意思，不再强调加入北约，指的是现实境况，北约一直未对乌克兰加入北约开出时间表，俄罗斯拿北约东扩，指责乌克兰申请加盟只是为其侵略寻找借口，泽连斯基此番表态，一则有批评北约的意思，一则也让俄罗斯从此失去了一个莫名的借口。

关于对乌东分离分子掌控两地区，泽连斯基说，“我们可以进行讨论，针对这些地区找出折衷方案。”泽连斯基并没有表明能妥协到什么地步，值得注意的是，他同时说出了一个让俄罗斯无法接受的条件，他不会承认东部自称独立的"人民共和国"以及俄罗斯对克里米亚的统治。

普京发动乌克兰战争，要让克里米亚永久属于俄罗斯是一个很重要的考量，他曾对俄罗斯媒体表示，乌克兰如果加入北约，有一天就有可能借着北约的力量重新夺回克里米亚。泽连斯基明说不会放弃克里米亚，表明他的立场十分强硬，而且直戳俄罗斯总统普京的痛处。从这个意义上来说，泽连斯基一点都没有示弱。

俄罗斯“不寻求推翻乌克兰政府”是否是缓兵之计？还有待观察，大约最终一切取决于战场态势。多数观察这场侵略战争的人都看到，俄罗斯侵乌战争已历经半月，普京速战速决的战略已化为幻影，后勤匮乏，情报落后，加之俄方没有预见乌克兰会顽强抵抗，总统泽连斯基不但没有离开，而且日日夜夜坚守国土，成为一个真正的民族英雄。与此同时，俄罗斯招来欧美步步升级的制裁，正在一步步陷入经济困境。如果这场战争继续拖下去，俄罗斯有可能陷入泥潭。

以上只是些迹象，并不能预示俄乌土耳其谈判会出现转机，而且，从俄罗斯军队近日加紧向基辅推进来看，土耳其谈判或者是普京盘算的“城下之盟”？

法新社前线记者报道，星期三，从乌克兰传出的消息显示，俄罗斯军队距离基辅更近了。俄军近日尤以在基辅以北方向和东北面方向进展快速。

仅仅五日前，前线还在基辅东北一百多公里，星期三，俄罗斯坦克队伍已进至距离Brovary只有十几公里。乌克兰军人告诉法新社，距离此地30公里的Rusaniv ，周三也发生了战斗。

面对俄军不断挺进基辅态势以及俄军对乌克兰多处地区强化轰炸，乌克兰总统泽连斯基呼吁西方尽快提供苏制战机，波兰希望先将其拥有的米格-29移交美军德国基地，然后再设法转交乌克兰，但华盛顿认为此举最终牵涉穿越战区，“风险极高”，周三，华盛顿彻底放弃了向乌克兰运送战机的设想。

总之，乌克兰地面形势十分严峻。