韩国大选：国民力量总统候选人尹锡悦当选新任总统

韩国/总统选举

韩国第20届总统大选结果揭晓：最大在野党国民力量总统候选人尹锡悦胜出选举，当选为韩国第20届总统。他表示选举结果是"韩国民众的胜利"；执政党总统候选人李在明承认败选。

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法新社援引韩联社报道，在已点算的百分之98%的选票中，最大在野党国民力量候选人尹锡悦以48.59%得票率当选韩国第20届总统，他的竞选对手，执政党总统候选人李在明得票率47.79%。两人得票率差距仅为0.8个百分点，大约26万票。

尹锡悦形容选举结果是"韩国民众的胜利"，他在国会图书馆向国民力量党务人员及议员致谢。尹锡悦表示，"这次竞选异常激烈，从中学到成为国家领导人需要哪些资质，要怎样倾听国民的心声"。尹锡悦表示，"将以当选人身份准备组阁，在以总统身份正式履职的过程中，会尊重宪法精神、尊重国会，与在野党协商治国，好好为国民服务"。

尹锡悦向李在明等竞选对手表示谢意，认为竞争告一段落，今后所有人要为国民和国家齐心协力、团结如一。

执政共同民主党总统候选人李在明在中央党部召开记者会承认落败，他并祝贺主要对手尹锡悦，诚恳嘱付尹锡悦"终结分裂与矛盾，开创团结和解的时代"。李在明承认是自己的不足导致落败，辜负民众期望。李在明向其支持者表示，"我已尽力，但我没能达到预期目标"。

此次韩国总统大选，在野党国民力量候选人尹锡悦与执政党共同民主党候选人李在明从民调支持率到出口民调得票率差距都极小，开始开票后差距也几乎都缩小在一个百分点以内。