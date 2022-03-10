中国新冠感染确诊单日超过400例 创两年新高

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中国周四有超过400例新冠确诊病例，几乎是昨天的两倍，创两年来的新高。这些新冠患者分布在15个省份，主要集中在吉林、山东和上海等地。

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中国周四新增确诊新冠感染病例528例，其中境外输入病例126例，本土病例402例。

中国今天感染传染性极强的新冠变异病毒奥密克戎的人数几乎是昨天的两倍，也创两年来感染人数的新高。患者分布在15个省份，主要集中在与朝鲜接壤的吉林、山东的青岛和上海等地。

据中国国家卫健委网站消息，周四新增本土无症状感染者也升至435例。

此前中国总理李克强在上周六两会的年度报告中表示，中国应“不断优化”抗击疫情措施。

自从2019年的年底从中国武汉爆发新冠疫情以来，在2020年3月中国感染新冠人数达到高峰。

中国政府实施了封城的严格清零政策，虽然控制了新冠疫情的快速传播，但是中国也付出了高昂的社会和经济代价，一旦出现一个新冠感染病例，政府就采取大规模严管检测和控制措施。

2020 年从1月到4 月中国政府对新冠疫情大流行的第一个中心城市武汉进行全面的封城隔离，也是中国实施的最长、最广泛的遏制疫情措施。

同年10月开始，只要出现几例新冠感染病例，中国地方政府就会对超过1千万居民的大都市进行全民检测。

最近，在2021年 12 月对有超过1300万人口的西安施了严格检测和封城措施，多名孕妇和危重病人因遭医院拒诊也激起了民愤。