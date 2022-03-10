众叛亲离的德国前总理施罗德 普京会答应您什么

俄罗斯侵乌战争

德国前总理施罗德和夫人这个周四经由土耳其抵莫斯科，进入克里姆林宫，与“老朋友”普京见面。他想劝说普京停战吗？他能做到吗？

广告 继续浏览后续

法国世界报此前报道说，俄罗斯侵乌战争爆发后，施罗德沦落为光身子的国王，从来也没有这样孤立!

说的是这位1998-2005担任德国总理的人物，后来成了俄罗斯国营能源大公司向德国投资的院外集团的首领，俄乌战争爆发后，拒绝辞去在俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）下属的全资子公司、北溪天然气管道公司（Nord Stream AG）股东委员会主席和俄罗斯石油公司（Rosneft）监事会主席的职务。

这次他去俄罗斯做什么？政治新闻网站Politico称，77岁的施罗德是受乌克兰之邀专程前往克里姆林宫，希望在莫斯科与基辅之间搭桥。

但是德国肖尔茨政府对此并不知情，正在巴黎凡尔赛宫出席欧盟峰会的德国总理肖尔茨，不愿就此作任何评论。

侵乌战争爆发以来，施罗德因与普京的特殊关系遭遇很大的压力，特别是他出身的党—目前执政的社民党要他辞去在俄罗斯公司的所有职务，被他拒绝，他的四名合作者于于3月一日一起辞职。

最让人想不到的是他的亲信一一背离而去，为他写了二十多年发言稿的办公室主任冯克（Albrecht Funk）劝他辞去在俄罗斯国营公司的职务，遭到拒绝后愤然辞职。施罗德的前政府发言人贝拉·安达（Béla Anda）也宣布停止与施罗德多年合作的播客。

施罗德至今没有公开点名谴责普京，德国有影响力的纳税人协会要求收回国家对这位前总理的资助。施罗德可能还会失去汉诺威荣誉公民称号，还有可能被社民党开除，就连德国海瑞克集团和瑞士荣格集团也宣布终结与施罗德的合作。

施罗德缺钱吗？作为前总理，施罗德除了每月7000欧元的退休金，他在国会还有办公室和助理，每年纳税人为此付出407000欧元。

当然，与俄罗斯公司担任职务的收入相比，这都不算什么。俄罗斯石油公司每年付给他60万欧元，北溪公司每年付给他25万欧元。钱之外，还有什么？比如克里姆林宫的奢华款待？

施罗德就这样陷入丑闻，引发两个疑问，一个涉及施罗德个人，他为什么不管给他的国家和他的亲友带来多大的损害，如此顽固地保护与独裁者普京的“友谊”？法国世界报援引一些观察家分析，某些个人因素可能起了作用，施罗德出身贫寒，因雄心勃勃，终于登上国家领导人的峰巅，把“忠诚”和“友谊”看得高于一切，拒绝向压力让步。其实，恰恰是他的出身曾使他在一个相当长的时间备受欣赏，他说话直爽，带着平民阶层的光环，但是，现在，所有的人都唯恐不能弃之而去。

另一个问题涉及他的政党---社民党，它与俄罗斯的关系，以及通过它与整个德国的关系。为什么要在欧洲发生一场血腥战争才能对普京政权的专制和日益暴力的特征做出适当的反应？从勃兰特总理制定“东方政策”以来，（“东方政策”）（1969-1974 年），施罗德带动下的社民党的立场是建设欧洲不能没有俄罗斯。

自从俄罗斯侵乌以来，德国所有与俄罗斯的特殊关系都在崩溃，北溪二号被迫中止，其他俄国在德国的管道，则永远地失去了信誉。普京攻击乌克兰，瞬间失去了欧洲最重要的支持者---德国。

现在施罗德来到了克里姆林宫，他能说服普京停战吗？在俄罗斯侵略军每天都在轰炸乌克兰，每一刻都有平民死去的残忍时刻，施罗德还需要这样一个嗜血的“私人朋友”吗？