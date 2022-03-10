俄军装甲车逼进基辅东北大门继续包围行动

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俄罗斯军队的装甲车周四逼进乌克兰首都基辅的东北大门，继续俄军的包围行动；而大批难民继续逃离乌克兰，欧盟面临迎接"数百万"难民的巨大挑战”。

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法新社消息，法新社的战地记者周四看到斯凯宾村升起浓烟，该村距离首都东北部大门乌克兰军队最后一道防线仅有几百米。俄罗斯坦克已经抵达首都北部和西部郊区。

据乌克兰总参谋部称，俄罗斯军队在继续实施包围首都基辅的“进攻行动”，同时在东部的伊齐乌姆、苏梅和奥赫蒂尔卡等其他战线，以及顿涅茨克和扎帕罗杰地区发起进攻。

基辅市长克里契科周四透露，自从俄罗斯发动侵略以来，半数市民已经撤离。

法新社报导，克里契科告诉乌克兰电视台："根据我们掌握的资讯，1/2的基辅市民已经离开首都。目前已有接近200万人离开。"他还说："基辅已经转变成一座堡垒。每条街道、每栋建筑、每道关卡都已经修筑防御工事。"

基辅州州长库列巴（Oleksiy Kuleba）周四接受当地电视台访问时表示，周三有超过1万人从基辅周边的村落和城镇撤离。

乌克兰总统泽连斯基周四表示，约有3万5000名乌克兰人周四从苏米（Sumy）、安赫德（Energodar）与基辅地区的城镇设立的3条人道走廊撤出，他还说有关当局打算周五开通另外6条撤离通道。

法新社报导，马立波市长说，马立波被围困了一个多星期，已有1200多名平民死亡。

乌克兰国际传真社稍早引述总统办公室副主管提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）说法报导，截至目前共有约4万8000名乌克兰人从人道走廊撤离，大多数是从苏米离开。

联合国难民事务高级专员公署（UNHCR）估计，乌克兰难民约有210万到220万人。

据波兰边防卫队周三说，自从俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，共有143万名乌克兰人已逃入波兰境内。联合国儿童基金会也指出，同一时期有100多万名乌克兰儿童逃往邻国。

波兰边防卫队推文表示，约有11万7600人在周三跨越边界进入波兰。周四上午6时，约有2万2000人进入波兰。

联合国儿童基金会执行董事罗塞尔（Catherine Russell）表示，俄军入侵乌克兰至今不到两周期间，已有100万名以上儿童从乌克兰逃到邻近国家。