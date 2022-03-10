俄外长：普京不排除与泽连斯基会面 拜登与埃尔多安通电话

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俄罗斯外长拉夫罗夫在与乌克兰外长会谈后表示，俄罗斯总统普京"不反对与乌克兰总统泽连斯基见面讨论'特定'议题"。乌克兰外长库列巴表示，谈判在停火方面"没有任何进展"。美国总统拜登与土耳其总统埃尔多安周四通了电话。

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根据土耳其总统府新闻局的声明，报道与埃尔多安在通话中讨论了地区事态发展，包括俄罗斯与乌克兰之间的冲突，以及土耳其与美国的双边关系。

声明引述埃尔多安表示，由于土耳其开开辟信任渠道，使俄罗斯与乌克兰两国的外长有机会直接对话，组织了有关会议在外交上已算是一次胜利。

法新社消息，俄罗斯外长拉夫罗夫与乌克兰外长库列巴，周四在土耳其外交部长恰武什奥卢的主持下，在土耳其南部的海滨度假胜地安塔利亚举行会谈。

库列巴表示，“我们讨论了停火，但在这个议题上没有取得任何进展”，不过他补充说，“希望”能够继续与俄罗斯方面举行谈判。

库列巴表示，拉夫罗夫告诉他，俄罗斯“将继续其(侵略）行动，直到我们接受其投降要求”，他说，“乌克兰没有投降，也不会投降”。

俄罗斯外长拉夫罗夫表示，俄罗斯“不打算攻击其他国家”并且“没有攻击乌克兰”，他表示要继续与乌克兰对话。

在与乌克兰外长会谈后，拉夫罗夫称，普京不反对与乌克兰总统泽连斯基见面讨论"特定"议题。

乌克兰副总理韦列舒克接受节目访问时表示，俄罗斯提出的和谈条件是"承认克里米亚、承认分离分子的共和国（乌东）为独立国家"，她表示，"绝对不可能"，并称"只有一个议题需要讨论，就是俄罗斯投降"。

与此同时，德国总理朔尔茨和法国总统马克龙周四在电话中要求俄罗斯总统普京，立即停止在乌克兰的战斗。

据德国政府消息人士，"德国和法国要求俄罗斯立即停火"，同时"坚持，任何化解这项危机的方案都必须透过乌克兰和俄罗斯之间的谈判进行"。

法国总统府爱丽舍宫也发表声明称，三国领导人商定，未来几天保持密切联系。