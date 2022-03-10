冯德莱恩：欧盟拟在2027年停止使用俄罗斯石油天然气

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欧盟将为摆脱俄罗斯能源设定最后期限：欧盟委员会主席冯德莱恩周四表示，欧盟委员会将提出一项计划，使欧盟到2027年不再使用俄罗斯的石油及天然气。而美国白宫发布通告，将高通胀归咎俄罗斯总统普京的军事行为。

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法新社消息，欧盟27国领导人周四法国凡尔赛举行峰会，乌克兰危机、逐渐摆脱对俄罗斯能源依赖是峰会的主要议题。欧盟委员会主席冯德莱恩会后在推特上发文表示，欧盟应在2027年停止使用俄罗斯的石化能源。冯德莱恩表示，将遭在5月中旬提交实现这一目标的具体计划。

俄罗斯是欧盟最大天然气和原油供应国。俄乌冲突升级后，美国和英国已于近期相继宣布停止从俄罗斯进口能源。欧盟领导人周四凡尔赛峰会，旨在为欧洲摆脱俄罗斯能源依赖寻求一致方案。

路透社引述欧盟会议文件，指欧盟计划逐步停止购买俄罗斯能源，同时不会立即为乌克兰提供成员国身份。

会议宣言草案重点提及目前的俄乌局势，认为"对欧洲历史构成结构转变"。报道指草案提到面对日益增长的不稳定局势、战略竞争及安全威胁，欧盟决定承担更多责任，并采取进一步决定性步骤，建设欧洲主权，减少欧盟国家对其他国家的依赖，并为2030年设计一个新的增长及投资模式。

报道并说，草案提出欧盟领导人将向乌克兰提供强而有力的支援，以表明乌克兰的未来取决於欧盟，但允许乌克兰通过任何快速通道加入欧盟的可能性不大。

另据报道，美国劳工统计局周四发布数据显示，美国的消费者价格指数2月增长0.8%，并在过去12个月中上涨了7.9%，创下40年来的新高。对此，白宫发布通告，将高通胀水平归咎俄罗斯总统普京的行为。

白宫在通告中称，"通胀报告提醒人们，美国国民的预算因物价上涨而捉襟见肘，美国家庭开始感受到'普京涨价'（Putin's price hike）的影响。本月通胀的一个重要因素是石油和能源价格上涨，这是源于市场对普京激进行动的反应"。

美国总统拜登通过公告表示，"正如我此前所讲，当我们对普京的无端战争实施严厉制裁时，美国国内也将承受代价，但美国人民可以知道这一点：我们让普京及其亲信付出的代价，远比我们面临的代价更具破坏性"。

拜登在公告中称，为了遏制油价，他已经于上周决定释放6,000万桶石油储备，已协调盟国共同行动，并正通过推动竞争从而令巨头企业降低价格。拜登在公告中重点强调，让美国政府预算赤字得以在2015年来首次削减。