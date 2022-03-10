政协闭幕 两会超短会期 评论指显示领导人防失控心态

中国/政治

为期六天的中国全国政协十三届五次会议今(10日)早在北京闭幕，而人大会议亦会在明天结束，令两会会期合共不过七天，创下人大政协「两会」会期最短的纪录。有报章评论指这反映「两会」这类「中国式民主」的橱窗作用愈来愈不受重视；但时事评论员刘锐绍认为，这反映中国领导人担心失控的心态，因为长时间讨论可能会失控，这情况与今届香港特首选举选战时间缩短一事上同样得到反映。

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《明报》专栏作者孙嘉业今在该报撰文，指今次「两会」不单会期超短，高层领导人到不同省市代表团或政协分组讲话的次数亦大为减少，例如国家主席习近平便由过往出席六、七个人大代表团或政协界别分组或联组的会议，减至今年的三次，李克强等四个政治局常委更减至两次。至于记者会亦减至五场，各团组的讨论会亦减少开放，部分更以疫情为由，干脆全不开放。总的来说，就是信息大幅减少。

孙认为，在强调「全过程人民民主」的现今中国，「『两会』这类『中国式民主』的橱窗愈来愈不受重视，『两会』愈来愈程序化，正逐渐失去观察中国的最佳窗口作用。」另一原因也许与中共二十大召开的政治敏感年有关，即不希望「两会」在二十大前「转移焦点或抢戏」。

不过，熟悉中国事务的时事评论员刘锐绍向本台指出，中国人大长期因为没有自主决定权、未能吸纳民意而有所发挥，民主橱窗作用本身就不强，一般是重申中共的党内决定，以致橡皮图像的观感更明显；但话得说回来，人大在特定的时间、主事人或形势下亦可发挥一定作用，例如1989年六四事件后的人大委员长乔石，便以成立包含不同专家的法案小组扩大人大权力，而不是光在大会上举手通过法例。

他认同今次两会会期是有纪录地短，但主要是没有太多事务需作讨论，中央亦忧虑，越讨论越难控制。他续称，这种「担心失控」的心态，不单在「两会」会期上反映，在香港特首选举上亦有所反映。

翻查纪录，在香港特首选举年之前一年的秋天，有意参选者便已表态，而北京亦会在年底前「祝福」其属意人士，但今年的选举，有意参选人均封口避谈，政圈传言，是北京要求各人「封口」，以免出现过往因选战时间长而导致社会分化的情况。

刘锐绍又说，习近平的控制心态十分重，这亦反映在公开信息日少的情况上，例如今年政府工作报告的附件已不再公布武警和维稳费涉及的金额和预算，这不能以武警已纳入军队为由而不公开，而以军费预算较去年上升约7.1%来看，它显然没有把武警费用包括在内。

另外，在今早的政协会议闭幕礼上，大会以1965票赞成、0票反对、2票弃权、2人未按表决的情况下，通过政协主席汪洋的政协常委会工作报告。汪洋表示，会议顺利完成各项议程，而作为政治组织，讲政治始终是政协的首位要求，政治立场和原则不能含糊或动摇，须善于用政治眼光观察问题，在前所未有的风险挑战中坚定制度自信，落实中共中央决策部署和对人民政协工作的要求。