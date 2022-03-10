生化实验室阴谋 赵立坚为俄罗斯帮腔 美国警告中俄造谣

俄罗斯侵乌战争

美国周三谴责中俄两国“故意制造谣言”，散步所谓美国在乌克兰拥有生化武器实验室，美方反而担心，俄罗斯会在乌克兰使用这一被禁止的生化武器。

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美国国务院发言人普莱斯周三声明，克里姆林宫有意传播所谓美国在乌克兰从事生化武器试验的谣言，我们同时看到，中国的一些负责人也在为这种阴谋论帮腔。

的确，曾暗示美国军人把新冠病毒带到武汉的中国外交部发言人赵立坚，3月8日在外交部例行记者会上对所谓“美驻乌使馆已紧急删除涉及实验室的信息“的传言大肆发挥，称“美国在乌克兰的生物实验室存储了大量危险病毒”，并指俄罗斯军队在乌克兰发现了“美国利用这些设施开展军事计划”。赵立坚还称，“美国在乌克兰的生物军事活动只是冰山一角。“他还质问：”美国真正的意图是什么？“

俄罗斯国防部发言人3月6日声称，乌克兰紧急掩盖了五角大楼资助乌克兰进行军事生物项目的痕迹，紧急销毁疫鼠疫，炭疽，兔热病，霍乱和其他致命疾病等这些特别危险疾病病原体的文件。

美国国务院发言人普莱斯指出，俄罗斯制造针对第三国的谣言并非第一次。尽管这些谣言多次被揭穿，还在故意散播。

针对美国外交三号人物维多利亚-努兰德国会听证时“乌克兰有生物研究设施“的说法，普莱斯表示，我们现在担心的是俄罗斯军队可能试图控制这些设施，美方正在与乌克兰合作，设法不要让这些敏感物资“落到莫斯科手上”。

星期三，白宫发言人也表示，现在，俄罗斯散播了自己制造的谣言，中国似乎也在紧跟着散播，我们应该密切监视俄罗斯在乌克兰使用生化武器的可能性。

发言人表示，与俄罗斯相反，美国完全遵守国际禁止生化武器条约。西方指责俄罗斯用毒品毒害异见人士，为了支持叙利亚阿萨德政权，多次借助于生化武器。