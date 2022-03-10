脸书将允许部分国家用户呼吁对俄实施暴力和希望普京之死

路透社得到的内部信件显示，在俄罗斯侵乌背景下，脸书集团将允许一些国家的用户在Facebook和Instagram发送呼吁暴力抵抗俄罗斯人，俄罗斯军队的帖子，还暂时允许发送希望俄罗斯总统普京及白俄罗斯总统卢卡申科死亡的消息。脸书集团随后证实，它对暴力和仇恨的内容做出了例外规定，不删除敌视军队和俄罗斯领导人的帖子。

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路透社援引多封内部信件报道，元平台(Meta)社交集团将临时允许在俄罗斯、乌克兰和波兰在内的一些国家的用户张贴一些希望俄罗斯总统普京或他的同行白俄罗斯同行卢卡申科死亡的帖子。

所有关于俄罗斯和白俄罗斯两位领导人的信息将被允许贴出，除非帖子中点名了其他目标或包含两个可信度的指标，如死亡的地点或方法。

内部文件称，如果帖子明确提到乌克兰的战争，针对俄罗斯使用暴力的呼吁将不会受到审查。但这并不适用于战俘。

元平台的这些临时性的审核政策的变化同样适用于拉脱维亚、立陶宛、爱沙尼亚、波兰和斯洛伐克。匈牙利、罗马尼亚、俄罗斯和乌克兰。

宣称对乌克兰发动“非军事化”“特殊行动”的俄罗斯，上周宣布在俄罗斯全境封闭脸书，理由是脸书限制俄罗斯媒体进入其网络，推特也宣布遭受俄罗斯方面的限制。

自俄罗斯侵乌战争爆发后，众多的社交媒体采取了禁止俄罗斯官媒RT电视台及俄罗斯卫星通讯社进入的措施。

脸书的内部信件还显示，允许称赞亚速营的帖子登陆，亚速营是乌克兰一个极右的准军事组织。

脸书第一时间对路透社的上述消息予以置评。不过，稍后，脸书宣布，它对暴力和仇恨的内容做出了例外规定，不删除敌视军队和俄罗斯领导人的帖子。

"Facebook和Instagram的母公司Meta的通信主管安迪-斯通(Andy Stone)向法新社证实："由于俄罗斯入侵乌克兰，我们允许通常会违反我们的暴力言论规则的政治表达形式，如'俄罗斯侵略者去死'。他补充说："我们继续不允许针对俄罗斯平民的暴力呼吁。

脸书的声明是在路透社报道援引该社交网络巨头的内容管理人交换的电子邮件之后发表的，并称更新的规则适用于亚美尼亚、阿塞拜疆、爱沙尼亚、格鲁吉亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、斯洛伐克和乌克兰。