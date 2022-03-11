乌战：中国驻大阪总领事推文警告弱者绝对不可以做出与强者吵架的愚蠢行为 日外相称不评论

日本/中国

中国驻大阪总领事薛剑2月在推特（Twitter）发文指出，从乌克兰的问题可得到一大教训，日媒认为这具有威吓日本的意涵。对此，日本外相林芳正今天说对个人的言论不予以置评。得知林芳正所言，有些日本网友相当气愤，在网络留言痛批：“一国总领事的身份算是个人吗？”、“怎么连说个‘感到遗憾’的字句也说不出”、“太软弱”、“软弱外交”。

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据日本共同社称，有关俄罗斯侵略乌克兰一事，中国驻大阪总领事薛剑2月24日在推特上上传台湾相关人士的发言，并以日文写道：“从乌克兰问题可得到‘一大教训’，那就是弱者绝对不可以做出与强者吵架的愚蠢行为。”报道说，此举似乎是把身为军事大国的中国比拟为俄罗斯，对于对中国的动向提高警觉的日本在进行威吓。

对此，日本外相林芳正今天在例行记者会上说：“对于个人的言论不一一予以置评。”

据中央社，得知林芳正所言，有些日本网友相当气愤，在网络留言痛批：“一国总领事的身份算是个人吗？”、“怎么连说个‘感到遗憾’的字句也说不出”、“太软弱”、“软弱外交”。

薛剑被说成“战狼外交官”，有时借由社群网站批评日本。

1月25日出刊的“人民日报海外版”日本月刊刊出他去年12月底接受专访的内容，薛剑表示，最近在台湾问题上，有人扬言应放弃“一个中国”、有人炒作说“台湾有事就是日本有事”，日本国会还利用根本子虚乌有的人权问题企图通过谴责中国的决议。

据薛剑说：“中日交流史逾2000年，对日本而言，中国是文化上的母国，可以说日本若没与中国交流，就没有今天的日本。但观察日本的现状，或许可说是对中国连最低的敬意都没。不管日本多么想进入西方国家的行列，日本是亚洲一员的事实不会变，只能永远当个‘二等国民’吧。”