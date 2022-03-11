华日：乌克兰总统顾问称中国是乌克兰战争的唯一赢家

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乌克兰总统泽连斯基的一位高级顾问周四表示，由于中国与俄罗斯的贸易和政治联系，中国是乌克兰战争的唯一赢家。而周四在北京中国外交部新闻发布会被问及中国在危机中的作用时，发言人赵立坚说：“在乌克兰问题上，中国一直本着客观公正的精神，根据事情本身的是非曲直独立做出决定。”

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据华尔街日报今天报道称，乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelensky)的一位高级顾问周四表示，由于中国与俄罗斯的贸易和政治联系，中国是乌克兰战争的唯一赢家。乌克兰总统的经济顾问Oleg Ustenko说：“现在从这场武装冲突、乌克兰战争中唯一真正的受益方是中国。在基辅参加彼得森国际经济研究所(Peterson Institute for International Economics)的会议的直播上，Ustenko呼吁在全世界范围内禁运俄罗斯的石油和天然气，称赞美国禁止进口俄罗斯石油的举措，同时指责欧洲在乌克兰人受难之际继续购买俄罗斯石油。他说：“必须完全禁止从俄罗斯购买能源，”并将俄罗斯从能源出口中获得的收入形容为“血汗钱”。

当被问及在许多国家因发动战争而对俄罗斯政府、高官、公司和商业大亨实施制裁之际北京的作用时，Ustenko说，这是乌克兰一直在讨论的问题。

中国政府呼吁和平解决冲突，表示支持乌克兰的领土完整，但没有批评俄罗斯的入侵。北京认为俄罗斯是一个战略伙伴，并批评经济制裁，称无论是一般性经济制裁，还是对俄罗斯的制裁，都会适得其反。

Ustenko说，中国将受益于俄罗斯能源供应的增加，并成为“俄罗斯与世界其他国家之间的桥梁”。Ustenko说，莫斯科在未来几年肯定难以推进任何国际议程，因此“他们唯一的沟通者将是中国”。他说，他很难评论北京在这场危机中的潜在政治作用。“我们真的相信我们可以在和平进程中借助中国吗？”他问道，虽然他现在没有答案，但“中国现在绝对是一个重要的角色”。

华尔街日报说，中国驻华盛顿大使馆暂未回应有关Ustenko评论的问题。周四在北京被问及中国在危机中的作用时，中国外交部发言人赵立坚说：“在乌克兰问题上，中国一直本着客观公正的精神，根据事情本身的是非曲直独立做出决定。”