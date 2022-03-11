国际残奥委员会主席仍在等待中国央视解释或道歉

北京冬残奥/乌克兰/俄罗斯

国际残奥委员会（IPC）主席周四表示，他仍在等待中国国营电视台在上个星期五北京冬奥会开幕期间对他的反战演讲进行明显的审查后做出解释。国际残奥委员会官方以及帕森斯多次表示期待中国央视的回应解释。

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据国际残奥委员会（IPC）主席安德鲁-帕森斯10日告诉法新社，央视没有回应国际残奥会的问题，也没有承诺周日在残奥会闭幕式（3月4日至13日）期间不会再发生类似事件。

据帕森斯说："我们仍在等待听取他们的立场或解释。"让我们等着听他们怎么说。"

在俄罗斯入侵乌克兰的背景下，帕森斯在北京著名的 "鸟巢 "奥林匹克体育场，以提及这一冲突作为他此届冬季残奥会开幕式讲话的开场。帕森斯在仪式上用英语说："21世纪是对话和外交的时代，而不是战争和仇恨的时代。帕森斯说："奥林匹克休战（......）必须得到尊重和遵守，而不是违反，"然后他以 "和平！"的呼声结束了他的热烈演讲。

据法新社发自张家口的报道称，但当日在中央电视台的广播中，他的话被删禁了，主持人只提供了一个掺水的中文版本。

作为俄罗斯的盟友，中国没有谴责俄罗斯对乌克兰的入侵，也没有呼吁莫斯科撤回其军队。

但北京残奥会在来自俄罗斯和白俄罗斯--一个正在帮助俄罗斯军队入侵乌克兰的国家--的运动员的争议中开始。国际残奥会最初在上周三允许他们参赛，但在几个国家残奥会委员会的压力下，第二天就推翻了决定，令所有人感到惊讶。

帕森斯称，"我不认为这是一个令人尴尬的逆转"，安德鲁-帕森斯周四说，对我们来说，"我们做了一个决定（......），然后我们的成员说，'看，这还不够好，我们希望你们根据不同的因素重新考虑'，" 帕森斯说，"我并不后悔第一个决定。我不后悔第二个决定（......），但最终我们做出了正确的决定。"

消息说，至此，中国方面显示没有理会国际残奥委员会（IPC）主席帕森斯的表达。