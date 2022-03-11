李克强最后一次任上人大记者会 罕说两岸是一家人

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中国国务院总理李克强今天在记者会中重申对台立场是坚持“一中”原则和“九二共识”，中央社说，李克强并诉诸情感，称“两岸同胞说到底是一家人”，愿与台湾民众分享发展机遇。

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被称为即将毕业的中国总理李克强今天说：两岸是一家人，愿分享发展机遇。据中国官方的中央电视台直播，中国第13届全国人民代表大会第5次会议今天闭幕，会后以视讯连线的方式举行总理记者会。

据中央社说，有台湾媒体提问，中国大陆如何应对台海局势、维持并且增进两岸民众的福祉，李克强说，陆方对台的大政方针是明确的，他5日在政府工作报告中都已表述，也就是“坚持‘一个中国’原则和‘九二共识’，坚决反对台独分裂行径，推动两岸关系和平发展和‘祖国统一’”。

李克强接着表示，“两岸同胞说到底是一家人，手足亲情任何时候都是割不断的”，陆方愿继续和台湾民众分享发展机遇，对于到大陆发展的台湾民众提供同等待遇，为他们办实事、解难事。李克强还说，“只要两岸同胞和衷共济、团结向前，就一定能够推动两岸关系和平发展，共享中华民族复兴的福祉。”