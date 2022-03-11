美媒：普京成习近平“猪队友” 北京虽落得“里外不是人”但仍威胁扩张

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中国在俄侵乌战争的处境日益尴尬，美国白宫发言人点名中国为俄国文宣背书，但俄罗斯官媒却开始批评中国。普京是否成习近平“猪队友”？但专家忧中国反会更警觉，加速扩张欧亚势力。

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据中央社今天引述报道称，如果时光能回到2月4日，中国国家主席习近平可能会用尽一切力气阻止俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）挥军入侵乌克兰。当时普京趁北京举办冬季奥运会拜访习近平，两国还签下多项经贸合作协议。

普京当时究竟有没有向习近平预告发动战争意图？这个历史悬案也许永难解开，但美国国安会中国、台湾、蒙古事务前主任韩磊（Paul Haenle）在纽约时报（New York Times）的访问中指出，习近平知不知情都难逃国际谴责。韩磊说：“如果他知情而不说，那他是同谋；如果普京没有告诉他，那是对他的冒犯。”

如今联合国压倒性投票通过谴责俄罗斯侵略，国际发动史上最大规模的对俄经济制裁，未与国际主流站在同一边的中国身影，巨大而突兀。普京不但无法快速打赢战争，还让国内经济陷入危机，也给习近平带来了大麻烦。

据该报道称，首先，这明明是普京的战争，国际舆论却热议、警告着中国对台侵略的可能。习近平今年最重要的议程是在10月顺利打破中共惯例、三度出任领导人，他显然不乐见自己在国际上与普京当前的形象并列。

尤其这场战争正在改变欧亚情势。例如，华尔街日报（WSJ）指出，美国总统拜登在3月初指派前国安团队访台，日本前首相安倍晋三抛出让美国在日本部署核武的“核共享”议题，新加坡半世纪来第一次在联合国安理会未作成决议的情况下就加入对俄贸易制裁，这些都是对中国在亚洲处境不利的发展。

再者，侵乌战让欧盟国家与美国团结起来，使得美中贸易战下需要更积极经营与欧盟关系的北京，被普京坏了事。俄国经济遭抵制，将愈来愈仰赖中国这个最大贸易伙伴，但中国最大贸易依存的地区是欧盟，若为了普京而与欧盟渐行渐远，对中共不论政治或经济上都划不来。

该报道说，随着战争时间拖长，北京对外和对内的宣传调性也愈来愈尴尬。对外态度从一开始的保持中立、跟着俄国官方避免使用“战争”一词，到8日习近平在与法国、德国领导人视讯通话中，首度改口说对欧洲大陆“重燃战火”感到痛惜。

但在严密控管的内部言论中，中国官方媒体大幅与克里姆林宫唱同调。美国有线电视新闻网（CNN）爬梳14家中国官媒在微博上发出的侵乌战争相关贴文近5千则，结果发现其中被转发超过1千次的贴文中，大约半数都是对俄国正面的讯息，许多新闻还来自已被谷歌（Google）、脸书（Facebook）等跨国网络平台下架的俄国媒体。

白宫新闻秘书莎琪（Jen Psaki）9日就在推特（Twitter）发文指责中国帮着俄国宣传“美国助乌克兰化学武器”的假新闻。纽时指出，这代表拜登政府与他的欧亚盟友发现，他们得同时对抗俄国和中国的资讯战。

不过俄、中两国的关系并不稳固。纽时称，俄罗斯部分新闻和评论在周四开始出现质疑中国拒绝提供飞机零组件的声浪。在美欧航空制造业对俄制裁下，中国的零组件被俄国寄予希望，但中国业者也不想冒险得罪美欧。

中央社报道称，如同“地理的复仇”书中引述俄罗斯军方高层在2009年的说法：“北约和中国⋯⋯是我们地缘政治上最危险的对手。”中俄关系在历史长河中几度变动，冷战期间，中俄关系因美国“联中制俄”策略而恶化；中国崛起后，两国又因共同敌人美国而拉近。现在，普京对习近平的战略价值，再次受到考验。

不论普京是否成了习近平的“猪队友”，美国前海军助理部长克罗普希（Seth Cropsey） 在华尔街日报撰文评论：“俄国的失败是中国的收获。”他指出，中国将会利用俄国经济被国际孤立的情势，将俄国打造成中国的石化原料基地。同时，克罗普希认为“俄国的失败将加速中国的野心”，在普京占据西方注意力之下，中国会更着力于扩大在亚太区域的影响力，包括将经济和外交手段施展到不见得对欧美听话的中东、非洲国家。

据克罗普希提醒美国，在俄国衰弱并更依赖中国下，联俄制中已无法成为选项，侵乌战争带来的更大战略议题是：中国在欧亚取得绝对控制力的可能性。