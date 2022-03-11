美高官称若中国侵犯台湾 乌克兰的顽强抵抗或是台自卫典范

乌克兰/台湾

美国国防部一名高级官员在参议院听证会上表示，若中国选择通过攻击来侵犯台湾的主权，乌克兰对俄罗斯军队入侵的顽强抵抗，可能成为台湾自卫的一个典范。在美国的“一个中国”政策下，华盛顿只承认中国有关台湾是其一部分的立场，但未在台湾主权问题上表明立场。

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据路透社报道称，与大多数其它国家一样，美国没有与台湾建立正式关系，但却是台湾的主要武器供应国。美国长期以来一直敦促台湾购买具有成本效益的移动防御系统，也就是所谓的“不对称性”防御武器，以对抗中国更强大的军事力量。

据负责战略、计划和能力的助理国防部长Mara Karlin说，“我认为我们现在在乌克兰看到的情况是一个对台湾非常有研究价值的案例，解释了为何台湾需要尽其所能建立非对称能力，让民众做好准备，若中国侵犯其主权，就可以尽可能地抵抗。”

在美国的“一个中国”政策下，华盛顿只承认中国有关台湾是其一部分的立场，但未在台湾主权问题上表明立场。

中国对任何台独言论都感到愤怒，中国驻美国大使今年1月警告说，美国鼓励台湾独立可能会引发两个超级大国之间的军事冲突。当被问及Karlin对美国参议院外交关系委员会的讲话时，中国驻美国使馆发言人刘鹏宇说，美国一些人怂恿台独势力，企图阻挠中国的复兴。“这不仅会把台湾推入危险的境地，也会给美方带来难以承受的后果，”刘鹏宇在一封电子邮件中说。

负责政治-军事事务的助理国务卿Jessica Lewis对参议员们表示，美国继续敦促台湾采购“在乌克兰发挥了巨大作用”的非对称武器系统。Lewis说，台湾还需要从乌克兰的预备役部队改革以及全民“须做好战斗准备”中吸取经验。乌克兰有领土防卫志愿部队和大约90万预备役人员。

据Jessica Lewis说，“显然，我们不想在台湾发生冲突，”Lewis说，台湾刚刚建立了一个“全面国防动员组织”，并在发展阶段与美国国民警卫队合作。