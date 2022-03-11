韩国候任总统尹锡悦会见中国驻韩大使 被媒体询问

中国/韩国/韩国候任总统尹锡悦

韩国候任总统尹锡悦11日在位于首尔汝矣岛的最大在野党国民力量党部会见中国驻韩国大使邢海明。韩国候任总统发言人金恩慧当天下午在中央党部进行的新闻发布会上被问及尹锡悦为何在会见美国驻韩临时代办之前会见中国驻韩大使时，金恩慧回答，尹锡悦已最先与美国总统拜登通话，会见安排顺理成章。问及尹锡悦向美中日俄四国派遣特使的方案，她回答，将在敲定后发布消息，外交不能局限于一国，要有着眼国际关系全局的视野。稍后，韩联社称，3月11日，韩国新当选总统尹锡悦与美国驻韩国大使馆代办克里斯托弗·德尔·科尔索举行会见。会见地点也是在在位于首尔市汝矣岛的国民力量党部。

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韩国候任总统尹锡悦会见中国驻韩大使邢海明。消息没有说明，韩国候任总统尹锡悦会见中国驻韩大使，是当选后所会见的第一位外国驻韩大使。

据韩联社今天报道称，会见中国驻韩大使时，据尹锡悦表示，中国是韩国最大的贸易伙伴，韩国则是中国第三大贸易伙伴，我坚信韩中关系将更上一层楼。他说，我早在供职检察机关时，就经手很多韩中司法合作事务，得以结识大使先生，一直有亲切的感觉。今年是韩中建交30周年，建交给两国国民带来很多很大的好处，对两国经济发展也大有裨益。尹锡悦指出，韩中建交其实也是国民力量的前身执政时期的手笔，正是前总统卢泰愚在推行北方外交的1992年，我手机里至今保存着建交影像。

邢海明表示，现在韩国是中国的第三大贸易伙伴，但后年有望成为第二大贸易伙伴，两国是密不可分的友好近邻。他还说，他曾被派到韩国和朝鲜工作分别有4次和2次，他与韩国有着不解之缘，怀有努力促进两国关系发展的良好愿望。

该报道称，邢海明向尹锡悦转交了中国国家主席习近平发来的贺电。

据韩联社说，韩国候任总统发言人金恩慧当天下午在中央党部进行的新闻发布会上表示，尹锡悦对邢海明说，两国领导人对发展韩中关系起着很重要的作用，韩国国民期待中国发挥负责任的大国作用。尹锡悦还建议进一步强化韩中高级别定期会谈机制，让韩中建交的精神发扬光大。

被问及尹锡悦为何在会见美国驻韩临时代办之前会见中国驻韩大使时，金恩慧回答，尹锡悦已最先与美国总统拜登通话，会见安排顺理成章。问及尹锡悦向美中日俄四国派遣特使的方案，她回答，将在敲定后发布消息，外交不能局限于一国，要有着眼国际关系全局的视野。