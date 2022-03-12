中国体制内学者敦促当局切割普京免更孤立

中国/乌克兰/俄罗斯

俄罗斯入侵乌克兰，北京至今未严正表态，对此，中国学者，中国国务院参事室公共政策研究中心副理事长胡伟在由美国前总统卡特创办的非营利组织卡特中心设立的中美印象网站发表文章，提醒中国当局，不能和俄罗斯总统普京绑在一起，要尽快切割，否则将遭遇美国和西方的围堵而更加孤立。据胡伟强调，他是以学者个人名义，客观分析战争可能的后果并在提出对策，供中国最高决策层研判和参考。

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据中央社今天引述报道称，呼吁北京尽快切割普京，有中国学者指如果遭欧美围堵，中国将更孤立。

中美印象网站今天转载由中国国务院参事室公共政策研究中心副理事长胡伟撰写、探讨俄乌战争可能与中国抉择的专文。胡伟研判，俄乌战争将使得美国重新获得西方世界的领导权，西方内部将更加团结，西方力量将得到明显的增长，北大西洋公约组织（NATO）将继续扩大，美国在非西方世界的影响力也将提升。

因此，胡伟提醒北京当局，如此欧洲将进一步与中国切割，日本成为反华急先锋，韩国进一步倒向美国，其他国家将不得不选边站并产生从众效应，“台湾也将加入反华大合唱”，于是中国在既定框架下将更加孤立。

对于中国的战略抉择，胡伟建议，“中国不能与俄罗斯总统普京绑在一起”，需要尽快“切割”；避免两头不落好，放弃保持中立，选择世界主流的立场；尽可能实现战略突围，不能被西方进一步孤立。胡伟还说，有些情况下，表面上中立是明智选择，但不适用于这场战争，北京这次无渔翁之利，而有鉴于中国一贯主张尊重国家主权和领土完整，就只能站在大多数国家一边，以免被进一步孤立，“这一立场对于解决台湾问题也是有利的”。

该报道称，2月19日以视讯召开的慕尼黑安全会议（Munich Security Conference），当时中国外长王毅在会中表示，“任何国家的主权、独立与领土完整应予以尊重及确保”、“乌克兰也不例外”。

至于俄乌战争的走向，胡伟指出，普京难以达到预期目的，俄罗斯陷入困境，即使俄军付出巨大代价占领基辅并建立傀儡政府，也不意味着最后的胜利，从此俄罗斯将背上沉重包袱，不堪重负。

此外，胡伟说，因普京闪电战失败，俄罗斯取胜希望渺茫，西方制裁达到空前的程度，国内经济和民生遭受严重影响，不排除俄罗斯政局发生政变的可能性。

胡伟指出，普京若因内乱、政变或其他原因下台，俄罗斯将更不可能与西方对抗，俄罗斯的大国地位将终结。胡伟说，普京已明确要求俄罗斯战略威慑力量进入特殊战备状态，俄乌战争有可能走向失控，若俄罗斯挑起世界大战甚至核大战，必将冒天下之大不韪，中国应制止世界大战及核战争爆发，为世界和平作出不可替代的贡献。

中央社说，据中国国务院参事室官网，国务院参事室是国务院直属机构，于1954年设立，主要职责是调查研究、建言献策、咨询国事。而中美印象网站由美国前总统卡特（Jimmy Carter）创办的非营利组织卡特中心（Carter Center）设立。