中国有推新剪裁奢华旗袍

中国/旗袍

旗袍被认为是东方尤其是中国的传统女性服装。西方人将这种窄裙的名字读作 "tchi-pao"，在1920年代繁华的上海，在满清帝国和束缚的脚步结束后，体现了妇女的解放。法新社说，在1949年反资产阶级的共产党人上台后，旗袍没能幸存下来。旗袍被认为是资产阶级和颓废的产物，不得不躲起来。随着20世纪末中国经济资本的改革和惊人的财富，旗袍将重新成为人们关注的焦点。上海一位设计师计划使用昂贵的材料和精心的设计，再次将旗袍引入奢侈品市场。

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旗袍是一套永远与20世纪20年代的上海联系在一起的服装，当时上海作为中国大都市自认是 "东方巴黎"。一百年后，传统的旗袍服饰称在黄浦江畔找到了新的生命力。

一套带有高领和分体式衬裙的优雅旗袍在离开专门生产高端旗袍的公司Hanart的联合创始人周竹光的车间时，可以轻松地定价4500欧元。据周竹光称，"即使是我也希望它们能更便宜一些，"这位设计师如此承认，然而他说，"但这是一门相当的艺术......我们的一些裁缝花了一生的时间来学习如何制作旗袍的。"

据法新社今天发自上海的报道称，这种窄裙的名字读作 "tchi-pao"，在1920年代繁华的上海，在满清帝国和束缚的脚步结束后，体现了妇女的解放。在1949年共产党人上台后，旗袍没能幸存下来。旗袍被认为是资产阶级和颓废的产物，不得不被藏起来。随着20世纪末中国经济资本的改革和惊人的财富，旗袍又重新成为人们关注的焦点。

在一条流水线上生产的大众产品，旗袍在超市里只卖100元（15欧元）。旗袍通常出现在婚礼和官方招待会上。但周竹光在奢侈品市场上找到了旗袍的一席之地：借昂贵的材料和精心的设计。

在去年年底的一场时装秀上，周竹光展示了传统服装的现代化版本，加入了蕾丝、流苏、天鹅绒、亮片和刺绣等进口元素。今年59岁的设计师周竹光称，"我想要的是让更多的年轻女性穿上旗袍。"

一位名为杨真真试图通过她的网店让她这一代人对传统服装感兴趣，28岁的她在网店中扮演 "影响者 "的角色。她的商店以25-45岁年龄组为目标，模型起价约为550欧元。杨真真说："年轻人给旗袍带来了新的生命和活力。"杨真真在小时候就爱上了旗袍，五年前她开始收集珍藏各式旗袍。她说：如果年轻人现在不穿，等他们老了就没法穿了。

法新社说，但旗袍受到偏见的影响，一般认为旗袍主要是旧时老太太的衣服。杨真真解释称这里“存在着根深蒂固的误解。我想做的是让人们相信旗袍的真正含义 ，以及在20世纪20年代随之而来的所有自由。”