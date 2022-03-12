台湾学者称李克强10年中国总理权力最受限 谁接班仍不明朗

中国/李克强

中国国务院总理李克强的10年任期将到尾声。台湾学者张弘远说，李克强任内持续对外开放、重视民营经济，是扮演维系改革开放路线的枢纽角色；而经济转型的任务，则是未竟之业。台湾淡江大学中国大陆研究所副教授张五岳直言李克强可能是近3任中国总理中，权力最受限的一位。

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据中央社今天报道称，中国第13届全国人民代表大会第5次会议11日闭幕后，李克强照例举行总理记者会，并在会中表明，这是他担任总理的最后一次记者会。一般预期，李克强将于中共20大后的明年“两会”（全国人大、全国政协）会议后，正式卸下总理职务。

台湾国立政治大学国际关系研究中心今天12日举行“解析2022年中共全国两会座谈会”。淡江大学中国大陆研究所副教授张五岳在会上回顾李克强10年总理任期时，直言李克强可能是近3任中国总理中，权力最受限的一位。他指出，中共中央深化改革委员会、中央财经委员会等核心经济部门都由中共总书记习近平担任主任，业务工作也交由所属的办公厅主任负责（如：国务院副总理刘鹤担任中央财经委员会办公室主任），“说他（李克强）是最弱势的总理也不为过”。

台湾致理科技大学国际贸易系副教授张弘远则认为，李克强过去10年来，一直扮演维系改革开放枢纽的角色。他指出，过去3年中国经济发展中经常出现“对撞”，如一方面做内需经济保护，另一方面也参与区域经济整合。张弘远说，李克强是继续维持中国对外开放路线的重要角色。

此外，李克强不断强调市场经济的重要性，张弘远认为，这是对抗中国国营经济为主的论述。他说，中国目前的发展策略是1980年代时任领导人邓小平、陈云及李先念等人“共治”下博弈出的共识，但这样的共识在习近平时代渐渐扭转，“李克强是守住后邓时期的发展策略”。

谈到过去10年的中国经济发展，张弘远说，原先北京预想2022年中国应已完成经济结构升级，并出现的新的发展策略。但2012年全球经济环境变迁，和针对中国的竞争程度超乎预想，李克强对内要应付习近平“建党百年”的施政目标，对外又要面对经贸秩序重组、中美竞争和东南亚追赶等挑战，相当难平衡。

11日在总理记者会上，李克强形容2022年的国内生产毛额（GDP）目标5.5%是“高水准上的稳”，又勉励中国经济“爬坡过坎”。张弘远分析，这显示李克强是“维持动态稳定，而没有完成结构转型的任务”。

李克强明年卸任后，谁将接任总理职务，外界已多所揣测。依前总理朱镕基以来的惯例，总理上任之前皆曾任副总理。中国目前的副总理有韩正、孙春兰、胡春华和刘鹤4人。中央社说，不过，台湾淡江大学中国大陆研究所助理教授曾伟峯指出，去年“两会”修正“全国人民代表大会组织法”后，全国人大常委会的人事任免权扩张，可在非“两会”期间任免副总理等高层领导人职务。由谁出任总理大任，或许还有变量。