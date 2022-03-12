法新社指中国成俄卖能源天堂 中国在全球经营也多多益善

中国/俄罗斯

受到西方严厉制裁打击的俄罗斯，正指望中国因对天然气和石油的强劲需求而抛售俄罗斯的库存。

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据法新社今天自北京报道称中国是一个耗费能源的巨人。而中国与邻国俄罗斯有超过4000公里的边界线，中国的能源需求随着中国经济增长而急剧上升。去年，中国是仅次于美国的世界第二大石油消费国，也是第三大天然气消费国，中国对天然气的需求正在稳步增长。

据国际能源署（IEA）警告说，到2030年，中国的天然气需求将比2020年高出40%。

俄罗斯天然气只占中国消费的5%。虽然中国正在不断增加进口数量，但仍然远远低于俄罗斯天然气的主要出口地欧洲的进口。根据国际能源署的数据，去年欧盟进口了1550亿立方米的俄罗斯天然气，此数据大约是中国的10倍。

此外，根据澳新银行的数据，俄罗斯为中国提供了16%的石油，去年平均每天交付159万桶。

据法新社说，中国在获得俄罗斯天然气方面有两种选择：通过管道连接，或通过液化天然气（LNG）运入的气化终端，通常先通过海运。

第一条俄中天然气管道于2019年投入运营。该管道被称为 "西伯利亚之力"，从西伯利亚东部的油田到中国边境有2000多公里。最终将是上海的天然气管道在中国段分为三部分，其中一部分尚未建成。但按计划整个项目将于2025年全面投入使用。"西伯利亚之力 "将拥有每年380亿立方米的产能。

第二条天然气管道，即 "中国动力2号"，也正在考虑穿越蒙古。据中国国家电视台CCTV消息，如果该项目顺利进行，它将为中国提供额外的500亿立方米的天然气。

该报道称，伴随着俄中管道的是一份巨大的对华天然气供应合同，估计在30年内超过4000亿美元，由俄罗斯天然气工业股份公司和中国的CNPC经过十年的谈判于2014年5月签署。巧合的是，签约几个月前，莫斯科入侵并了乌克兰的克里米亚半岛。普京吞并克里米亚行为导致西方制裁和与欧洲关系的大幅冷却。

在入侵乌克兰的三周前，克里姆林宫的强人普京在北京谈及一份向中国供应100亿立方米天然气的新合同。

法新社说，除俄罗斯外，中国近年来也一直在小心翼翼地增加其它供应来源。到目前为止，中国所接洽的最大天然气供应商是土库曼斯坦，排在哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和缅甸之前。

根据官方数据，尽管与堪培拉关系紧张，但澳大利亚仍然是北京最大的液化天然气卖家（39%的市场份额），领先于美国（11%）、卡塔尔、马来西亚和印度尼西亚。尽管中美关系关系动荡不安，但在全球供应链中断的威胁下，中国去年也向美国靠拢。中国石油巨头中石化在2021年底与美国的Venture Global公司签署了一份为期20年的液化天然气来源协议。