美媒：习近平考虑让何立峰掌管经济

中国/何立峰

中国领导人习近平正在考虑让一位已认识数十年的亲信掌管中国的经济和金融系统。这一人事任命将确保习近平对重塑中国经济这个宏伟计划的控制。华尔街日报今天报道透露，此人即是何立峰，是负责中国经济、金融和工业事务的国务院副总理职位的第一候选人。习近平与何立峰两人的关系可以追溯到20世纪80年代，当时他们在同一个城市担任市政官员。

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据华尔街日报称，习近平考虑让何立峰掌管经济。据熟悉相关讨论的人士透露，现任中国国家发展和改革委员会主任的何立峰是晋升为承担经济、金融和工业事务方面广泛职责的国务院副总理的第一候选人。如果获得任命，何立峰与习近平的密切关系可能会使何立峰对政策产生广泛影响。

据共产党党内人士称，对习近平来说，让一个亲信负责经济政策将助力他对中国进行改革、将中国塑造成一个更加公平和自力更生能力更强的经济体，而且使中共在实现战略目标的过程中在投资和资源的管理方面起到主导作用。

该报道说，如果被提拔为副总理，何立峰也将成为接替现任国务院副总理刘鹤的第一人选。刘鹤是习近平的最高经济顾问，也是中国与美国贸易谈判的关键人物。党内人士称，今年70岁的刘鹤可能在今年秋天举行的中共全国代表大会上从中央政治局退休。中共全国代表大会每五年举行一次；中共中央政治局由25名委员组成。刘鹤曾被认为是一位将通过市场化变革来改革中国金融体系的改革者。习近平可能在此次大会调整年龄已经偏大的领导层；他还准备打破近些年来的先例，连任第三届中共中央总书记。

华尔街日报说，熟悉相关讨论的人士说，新的领导班子还没有最后确定，预计在中共的全国代表大会结束前不会宣布关键职位的任命。不过一些人士称，党内的一些精英人士预计，进入习近平的下一个任期后，何立峰将掌管大部分经济事务。