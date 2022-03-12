路透社：俄苏尔古特油气公司允许中国买家不提供信用证购油

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为了绕过西方对俄罗斯实施的限制，中国企业正在使用开放账户，这类账户允许客户延期付款，但要求在货物装船后三天内付清全款。4月俄罗斯ESPO原油出口量为75.4万桶/日，是中国最大的现货原油来源。

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路透社引述三名知情人士称，俄罗斯石油生产商苏尔古特油气公司(Surgutneftegas)为了绕过西方制裁，允许中国买家在不提供信用证(LC)担保的情况下获得石油。这一条款调整让苏尔古特得以继续从俄罗斯远东的科兹米诺港 (Kozmino)向全球最大石油进口国中国出售ESPO混合原油。

据消息人士称，为了绕过西方对俄罗斯实施的限制，中国企业正在使用开放账户，这类账户允许客户延期付款，但要求在货物装船后三天内付清全款。

消息人士称，买卖双方正被迫为已经交易并将于3月和4月装船的货物寻找解决方案，但并未透具体露数量。其中一位消息人士表示，在截至6月的一段宽限期内仍有可能以美元支付，届时俄罗斯将被踢出环球银行金融电信协会(SWIFT)的支付系统。消息人士称，还在与俄罗斯乌拉尔原油的买家协商付款安排。

路透社说，由于此事的敏感性，消息人士无法透露姓名。

目前还不清楚哪些银行参与其中。

路透社说，4月俄罗斯ESPO原油出口量为75.4万桶/日，是中国最大的现货原油来源。