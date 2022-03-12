黄锐作画反战：“缺席的黑色月亮”

中国/乌克兰/黄锐

中国画家黄锐，出席乌克兰与波兰驻中国使馆联合举办的活动，展出反战画作，其中一幅创作，题为“黑色月亮的缺席”：一面蓝色和黄色的乌克兰国旗色画布，被红色和白色的细线交叉穿割，仿佛被俄罗斯的颜色割裂。但象征着黑色月亮的黑色圆圈，取意自《易经》，寓意黑暗中黑色月亮给予希望。

广告 继续浏览后续

据法新社今天发自北京的报道称，这是一幅乌克兰国旗颜色，配以黑色圆圈的画。画家黄锐所在的中国拒绝谴责俄罗斯入侵。中国艺术家黄锐却因战争而深受震动，但他坚信乌克兰已经获得胜利。

黄锐的画作名为 "黑月亮的缺席"，周五在乌克兰和波兰驻北京大使馆组织的活动中展出。

黄锐是20世纪80年代中国反传统艺术的先驱之一，他告诉法新社，2月24日乌克兰战争的消息促使他立即停止手头创作，而投入到反战主题作品创作中。

法新社说，三天后，这位出生于1952年的中国画家完成了他的画作：一面蓝色和黄色的乌克兰国旗被红色和白色的细线交叉，仿佛被俄罗斯的颜色切割断裂。

在画的中心，一个黑暗的圆圈，一个黑色的月亮，灵感来自于中国《易经》，这是中国传统的古老占卜文化。

据黄锐称，"它是黑色的，但事实上它也已经是希望。当你看到它时，你知道即使在最黑暗的时刻，乌克兰也已经赢了，"这位艺术家告诉法新社。

黄锐说，他将《易经》的原则应用于军事形势，并得出结论，基辅的胜利是不可避免的。黄锐说，"现在乌克兰处于黑暗之中。但它是在自己的土地上：乌克兰可以劳作、思考、梦想。"

该报道称，这场名为 "共同促进和平 "的晚会将许多各国外交官和他们的乌克兰外交官同事聚集在一起。不过在中国的首都，这个当局拒绝谈论俄罗斯是"入侵"。

最近几周，许多西方国家的大使馆都展示了乌克兰的国旗颜色，但在加拿大大使馆的正面，蓝色和黄色的旗帜却被涂上了反北约的口号。

自2月24日以来，中国共产党政权倾向于与莫斯科的友谊，中国没有呼吁俄罗斯总统普京从乌克兰撤出军队。北京将乌克兰战争归咎于NATO向东的 "扩张"。

中国国家主席习近平本周在与德国总理肖尔茨和法国总统马克龙的电话交谈中，仅限于呼吁在乌克兰保持 "最大的克制"。

法新社说，据乌克兰驻北京代表Zhanna Leshchynska称，乌克兰人不会放弃不会屈服。Zhanna Leshchynska 周五晚间对其他外交官说：“乌克兰整个民族团结，热爱这个国家。我们将共同克服获得胜利。”