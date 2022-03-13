中国爆发两年来最严重疫情挑战零新冠政策，防疫方式出现变化

中国/ 新冠病毒

法新社北京站周日报道称，中国卫生部门在3月13日星期日报告了3393例新冠病例，这个数字约是前一天的两倍。面对两年来最严重的疫情，中国多地不得不再次下达封锁令，但这一次更加温和，也更有针对性。

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目前，中国有19个省正在与奥密克戎和德尔塔变种作斗争，中国全国范围内的病例激增，导致上海和东北几个城市下达了限制令。

法新社北京站周日引述一名中国官员的话，称吉林市已部分封锁，涉及数百个街区，而与朝鲜接壤的近70万人口的延吉市则被完全封锁。吉林省卫健委官员当天承认，到目前为止，地方政府的新冠病毒应对措施一直以来有所欠缺。他在政府新闻发布会上表示，部分地区的应急机制不够健全，对奥密克戎变种的特性认识不足，判断不准确。

根据吉林政府的说法，当地居民已经完成了六轮大规模新冠检测。周日，该市报告新增500多例奥密克戎感染病例。邻近的长春市人口约900万，周五已宣布进行封锁。吉林省的敦化等较小城市于周四周五也被封锁。

据中国官方媒体报道，吉林省市长和长春市卫健委负责人周六已被免职。这显示出，地方政府在遏制病毒上，面临着一种政治紧迫性。

自2019年底首次报告出现新冠病毒以来，中国一直保持严格的“零新冠”政策，通过迅速封锁城市、下达旅行限制和大规模测试来维持这一政策。但病毒变种的无症状与快速蔓延特性导致了疫情的新爆发，这正在挑战中国的“零新冠”政策。

随着社会上已出现对严厉防疫措施的厌倦情绪，例如“只要不得新冠而死，怎么死都可以”等调侃的出现，官员当中也出现了敦促采取更温和、更有针对性措施的呼声，而经济学家也预警称，严厉的防疫措施，正在损害中国的经济。

去年年底，西安的1300万民众被封锁了多个星期，相比之下，今年2月以来，中国不同地区对疫情的反应普遍更加温和，更有针对性：上海政府宣布暂时封锁个别学校、企业、餐馆和商场，而不是进行大规模隔离。与此同时，中国卫生部门周五宣布，将引入快速抗原检测，人们可以在网上或药店购买，供诊所和普通市民进行自我测试。

法新社分析分为，尽管核酸检测仍将是主要检测方法，但此举表明中国政府似乎已经预见官方防疫努力将不足以抵抗疫情来袭。上周，有中国顶尖科学家表示，中国应像其他国家一样尝试努力与病毒共存，但政府明确表示，大规模封锁仍然是一种选择，中国国务院副总理孙春兰则在周六敦促各地区迅速突击，清除疫情。