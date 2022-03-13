坚割“九段线”：越南禁放美国电影《未知数》

越南/禁播有九段线的美国电影

越南官方称已经禁止放映美国电影《未知数》，因为电影中有显示北京对南中国海主权要求的地图的场景。

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据法新社引述越南官方媒体消息称，被禁止的美国电影《未知数》中显示的一幅地图，出现了显示中国自己划定的地理界线，即所称 "九段线"，该九段线的界定，是北京对有争议水域的主张，而河内对该水域有对立的主张。

这部由汤姆-霍兰德、马克-沃尔伯格和安东尼奥-班德拉斯主演的好莱坞电影，原定于3月18日在越南上映。越南官方说，"在审查影片时，国家评估和分级委员会发现影片中出现了九段线的图像。" 越南电影局局长Vi Kien Thanh告诉国家媒体Zing，"因此，这部电影将被禁止放映。"

在该片《未知数》的官方Facebook页面上，越南网民留下了对该片的批评意见。例如："黄沙长沙属于越南！"，指的是有争议的西沙群岛和南沙群岛。

据法新社说，这一领土争端已经影响到越南近期的其他电影。在2018年美国浪漫喜剧《疯狂的亚洲富豪》中，有一场戏在越南就被剪掉，因为它显示了一个带有地图的品牌包，该图上面有北京控制下的有争议的南海岛屿。

一年后，越南以同样的理由将梦工厂的动画片《可恶》禁播撤出银幕。然后在去年，Netflix不得不因为类似的场景而删除其系列剧《松树沟》的剧集。

据法新社说，南中国海拥有宝贵的石油和天然气储藏，也是相互竞争主权主张的海域。中国的几个邻国担心，北京正在寻求扩大对该地区的控制。